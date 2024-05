News Milan, nuovo nome a sorpresa per la panchina: l’ipotesi prende quota

News Milan! Spuntano due nuovi nomi per la panchina del Milan, come sostituti di Stefano Pioli per la prossima stagione.

Dopo la vittoria con il Cagliari, e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, la stagione del Milan può considerarsi conclusa, anche se mancano ancora due partite di campionato da disputare. Con l’aritmetica certezza di giocare anche il prossimo anno nella massima competizione europea, gli obiettivi stagionali sono finiti. Se in campionato, il secondo posto alle spalle dell’Inter, è un buon risultato, considerando l’ottimo percorso dei ragazzi di Inzaghi, non si può dire lo stesso del percorso nelle coppe.

Il cammino in queste competizioni è stato altalenante ed inaspettato, se si pensa che i rossoneri venivano da una semifinale di Champions League. La retrocessione dalla Champions all’Europa League e l’eliminazione, in quest’ultima, contro la Roma nei quarti di finale, non possono soddisfare il Diavolo che ha ambizioni importanti.

Per questo motivo, da dopo l’uscita contro i giallorossi, la dirigenza ha preso una decisione drastica: Stefano Pioli il prossimo anno non sarà l’allenatore del Milan. I casting sono partiti da quel giorno e probabilmente entro il mese di giugno, si saprà chi sarà il nuovo tecnico. L’identikit dei dirigenti è quello di accaparrarsi un allenatore che abbia esperienza in campo internazionale, ma che possa anche riportare i rossoneri alla gloria in Italia.

Milan-Jaissle, il nuovo profilo sondato

In questi mesi, i nomi accostati al Diavolo sono stati molti, dagli italiani Conte, De Zerbi e Thiago Motta, ai profili internazionali di Sergio Conceicao, Paulo Fonseca e Marcelo Gallardo. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che quest’ultimi siano in cima alla lista delle preferenze di Furlani e Ibrahimovic, con l’ex tecnico della Roma, in pole per sostituire Pioli.

Attenzione però anche alle possibili sorprese. In questo senso, stando a quanto riporta Tuttosport, il Milan potrebbe sorprendere tutti e puntare su allenatori ancora non accostati ai rossoneri e su giovani in rampa di lancio. Il quotidiano fa anche due nomi: quelli di Jacob Neestrup e Matthias Jaissle.

Il primo è il tecnico 36enne del Copenaghen, attualmente terzo nel campionato nazionale, a -3 dal Mitdjylland capolista, che in questa stagione ha portato i danesi fino agli ottavi di finale di Champions League, eliminati solamente dai campioni in carica del Manchester City.

Il secondo, invece, coetaneo di Neestrup, è un allenatore tedesco, attualmente sotto contratto con i sauditi del Al-Ahli di Mahrez e Firmino, terzi nella Saudi Pro League.