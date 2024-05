News Milan, una sola condizione per Pioli: le ultime

Stefano Pioli dovrà fare una scelta contro il Torino ma questa dipenderà solo da una cosa; l’ultima notizia sul giocatore.

Anche la stagione del Milan è giunta agli atti finali. Le ultime due gare da giocare contro Torino e Salernitana metteranno un punto su questa stagione altalenante che non ha portato tanti risultati positivi al club. Sarà un finale amaro e i tifosi rossoneri vedranno alcuni addii con l’ultima giornata. Su tutti quello dell’allenatore rossonero che dovrà presto avere un sostituto che il club ancora cerca. Nel frattempo però la stagione la si vuole chiudere al meglio.

Anche se le ultime due gare saranno totalmente ininfluenti per la squadra di Pioli si vogliono comunque conquistare i sei punti per il morale collettivo. Per la penultima partita contro il Torino il Milan ha ricevuto comunque buone notizie dall’infermeria. Però alcuni dei giocatori rientrati dovranno procedere con cautela. Troviamo ad esempio il rientro di Mike Maignan tra gli altri e il suo utilizzo dipenderà da un solo fattore; le notizie da Milanello.

Milan, Maignan torna titolare contro il Torino?

Il portiere francese rientra in gruppo ma si dovrà procedere con attenzione. Tutto dipenderà dalla sua salute fisica.

Il portiere francese ha saltato le ultime sfide in programma per il Milan per un guaio fisico. Uno stop forzato che ha dovuto attivare Sportiello come sostituto tra i pali che non ha fatto male.

Maignan difatti oggi, secondo Sky Sport, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è di nuovo a disposizione di Stefano Pioli. Potrebbe avere una chance da titolare contro il Torino ma tutto dipenderà dalla sua salute fisica. Se Magic Mike non sarà totalmente recuperato e non sarà in perfetta forma Pioli non lo impiegherà dal primo minuto per non rischiarlo.

Difatti il portiere ex Lille dovrà anche essere in grande forma per poter partecipare all’Europeo di giugno e rischiare per due gare non decisive di campionato il Milan si muoverà dunque così. Oltre a lui sono tornati a disposizione anche Mirante, Loftus-Cheek e Kjaer, che presto torneranno in gruppo e potrebbero esserci per l’ultima gara.

Dunque il Milan potrebbe concludere la stagione al completo. Anche se il dado è ormai tratto da tempo Stefano Pioli ci tiene a concludere la sua esperienza rossonera nel modo più positivo. Dunque per la partita contro il Torino del 18 il Milan potrebbe ancora scendere in campo con Sportiello tra i pali per far recuperare totalmente il portiere francese.