News Milan, se parte Maignan il club ha già in mano il sostituto: fissato il prezzo

Ormai agli sgoccioli del campionato si inizia a pensare al mercato: il Milan ha individuato il possibile sostituto di Maignan.

A Milano, sponda rossonera, si chiuderà un’altra stagione senza trofei. Questa è la principale causa del malcontento generale all’interno dell’ambiente milanista. Nel corso della stagione la squadra è stata protagonista di molti alti e bassi, non riuscendo quasi mai a trovare continuità. A rendere il tutto più difficile sono stati i numerosi infortuni nel corso dell’anno e le prestazioni spesso poco convincenti dei top player della rosa. Proprio per questo, nella prossima stagione, si avrà bisogno di una svolta che arriverà in primis dal cambio allenatore.

Come infatti sappiamo da settimane, le strade di Pioli e il Diavolo si separeranno al termine della stagione. Il Milan saluterà così l’allenatore che ha portato in Via Aldo Rossi il 19esimo Scudetto e che con i rossoneri può vantare 238 panchine (con una media di 1.90 punti a partita). Pioli però non è l’unico che al termine della stagione farà le valigie, infatti buona parte dei giocatori in rosa non hanno la certezza di rimanere e, con la giusta offerta, potrebbero lasciare Milano nella prossima finestra di mercato.

Milan, se parte Maignan piace Diogo Costa

Il Milan potrebbe cedere il proprio portiere Mike Maignan nel corso del mercato estivo. Il francese, arrivato in rossonero nel 2021 per sostituire Donnarumma, ha dimostrato in questi anni di essere un portiere di caratura internazionale. Soprattutto nell’anno dello Scudetto il francese è stato protagonista di prestazioni magnifiche che li sono valse anche la titolarità nella nazionale francese. L’ex Lille ora vale almeno 40 milioni e non è escluso che con la giusta offerta possa partire. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, come sostituto piace Diogo Costa del Porto, il quale costo del cartellino si aggira sui 45 milioni di euro.

L’interessamento della società milanista è stato confermato dal giornalista portoghese Luis Pinto Coelho su BolaNaRede (programma televisivo a tema sportivo). Diogo Costa è cresciuto nelle giovanili del Porto per poi debuttare nel 2019 con la prima squadra dei Dragoes. Il 24enne portoghese, che dal 2021 è in pianta stabile nel giro della nazionale, ha subito 37 gol in 43 partite nel corso di questa stagione, collezionando ben 16 clean sheet in tutta la stagione.

Portando in rossonero questo giocatore, il Milan si assicurerebbe un portiere da top club, abituato ai palcoscenici europei e soprattutto giovane, in modo da continuare a seguire la linea verde che da anni caratterizza il mercato milanista.