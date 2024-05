Non allenerà il Milan: arriva la conferma per il post Pioli

Arriva la conferma, uno dei profili presi in considerazione dal Milan per il post Pioli si allontana dalla panchina rossonera: le dichiarazioni in conferenza stampa.

Alla fine di questa stagione mancano solo due giornate, il Milan nel suo calendario incontrerà prima il Torino in trasferta e poi chiuderà il cerchio a San Siro contro la Salernitana. Terminato il campionato, per la società, sarà il momento di sedersi a tavolino e decidere da dove ripartire per ricostruire il club rossonero. Sicuramente la prima decisione sarà quella di scegliere chi sarà il prossimo allenatore a guidare la panchina del Diavolo. I nomi accostati al mercato rossonero sono diversi, la cosa sicura è che dal prossimo anno non ci sarà più Stefano Pioli.

Anche se il tecnico emiliano durante le varie conferenze stampa ha sempre dichiarato di non essersi ancora confrontato con la dirigenza in merito a quello che sarà il suo futuro. Nonostante ciò è ormai chiaro che che la sua avventura in rossonero sia giunta al termine. L’allenatore ha ancora un anno di contratto, però in accordo con la società potrebbe accordarsi per una risoluzione anticipata e intraprendere una nuova strada.

Post Pioli: Marco Rose smentisce l’avvicinamento alla panchina rossonera

Tra i vari profili presi in considerazione dal Milan, in queste settimane è spuntato anche quello di Marco Rose, al momento alla guida del Lipsia dal 2022. Rose è stato anche l’allenatore di: Salisburgo, Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund. Con il club tedesco ha vinto una Coppa e una Supercoppa di Germania, dunque sicuramente un allenatore valido, infatti piace molto al Milan per le sue qualità.

Sabato però durante una conferenza stampa è stato chiesto al tecnico proprio qualche news in più sul proprio futuro, queste le sue parole: “Ho ancora un anno di contratto e mi sento molto a mio agio qui. Se il club vuole, sarò felice di continuare. Parto dal presupposto che il prossimo anno sarò ancora l’allenatore del Lipsia. Ovviamente, dobbiamo parlare di dove vogliamo andare, di cosa succederà“.

Anche Andy Sadlo,agente di Marco Rose, si è espresso a dotsport.it sulle voci che hanno accostato il tecnico tedesco al Milan:“Quelle sul Milan sono voci e noi non commentiamo voci”. Nonostante le dichiarazioni fatte da entrambi però secondo Bild, il futuro dell’allenatore potrebbe dipendere anche da chi sarà il prossimo capo dell’area sportiva: il candidato è Marcel Schafer, in uscita dal Wolfsburg. Quindi nulla è ancora decisivo, motivo per il quale il Milan può continuare a raccogliere informazioni.