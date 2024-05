Prossimo allenatore Milan, il giornalista non ha dubbi: l’ha detto in diretta

Il noto giornalista non ha dubbi sul prossimo allenatore del Milan: le sue ultime dichiarazioni sono inequivocabili.

Prosegue a ritmo serrato la ricerca del nuovo allenatore in casa Milan. La società rossonera, di fatto, sta lavorando quotidianamente per portare sulla panchina rossonera il degno erede di mister Stefano Pioli, un volto che soddisfi a pieno la piazza e che rispecchi in maniera nitida le ambizioni della proprietà. Uno dei principali indiziati per la prossima guida tecnica del Milan è Sérgio Conceição, uno dei nomi più chiacchierati nel mondo rossonero. Il tecnico del Porto è ancora in attesa di capire se ci sono o meno le basi per rimanere al timone del club portoghese, ora passato in mano a Villas Boas.

Il rapporto tra Sérgio Conceição e la dirigenza sembra essere tutt’altro che idilliaco. Prima dell’arrivo dell’avvento di Villas Boas, il tecnico aveva firmato con Pinto da Costa un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Adesso, però, la questione rinnovo sarebbe in ghiaccio. Qualora si dovesse giungere ad un punto di rottura, la prima scelta del mister portoghese sarebbe proprio il Milan. Tuttavia, c’è chi si aspetta un volto ben differente da quello di Sérgio Conceição e dai diversi nomi che stanno circolando in orbita rossonera, come il noto giornalista Fabrizio Biasin.

Biasin non ha dubbi: le sue dichiarazioni sorprendono i tifosi

Sono dichiarazioni sorprendenti quanto particolari quelle rilasciate in queste ultime ore da Fabrizio Biasin in merito alla questione allenatore in casa Milan. Il noto giornalista ne ha parlato nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ‘L’Ascia o Raddoppia’: “Io mi aspetto, alla fine, mia sensazione, il grande nome. Cioè io non mi aspetto Fonseca, Conceiçao, Lopetegui. Io mi aspetto il grande nome. Punto”.

Fabrizio Biasin si aspetta un volto di grande caratura come prossimo allenatore del Milan. Lo stesso giornalista ha fatto il nome di Max Allegri, ipotizzando ad un clamoroso ritorno sulla panchina rossonera. Il grande nome per il Milan potrebbe essere Antonio Conte, ma stando ai rumors, la società rossonera non avrebbe mai preso in considerazione il profilo dell’ex tecnico di Juventus e Inter.

Resta una pista percorribile, invece, quella che va verso Mark van Bommel, allenatore dell’Anversa che piace molto a Zlatan Ibrahimovic. Oltre all’ex compagno di squadra proprio ai tempi del Milan dello svedese, la proprietà starebbe continuando a tenere sotto osservazione anche il futuro di Roberto De Zerbi al Brighton.

Mentre dovrebbe tramontare l’idea relativa a Paulo Fonseca, allenatore tuttora del Lille che sembra essere sempre più vicino all’approdo al Marsiglia. Sono chiusi, invece, i dialoghi con Julen Lopetegui. La dirigenza ha preferito frenare i discorsi con il tecnico spagnolo dopo l’accesa protesta dei tifosi rossoneri, che desiderano un volto ben diverso da quello dell’ex Real Madrid. Dopo essere stato ad un passo dal Milan, Julen Lopetegui dovrebbe trasferirsi al West Ham, tornando così in Premier League dopo l’esperienza al Wolverhampton nel 2022-23. Sembra essere stata accantonata anche l’opzione Thiago Motta.