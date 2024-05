Pulisic supera Kaká, numeri da sogno: il dato

Christian Pulisic entra nella storia del Milan. Lo statunitense supera il record di Ricardo Kakà: numeri da sogno.

È bastata appena una stagione a Christian Pulisic per diventare un nuovo simbolo del Milan e strappare consensi tra dirigenti e tifosi. L’attaccante statunitense è stato senza dubbio il miglior acquisto effettuato dalla società rossonera nella precedente sessione estiva di calciomercato, a dimostrarlo sono i numeri. L’ex Chelsea si è preso il Milan a suon di reti in questa stagione: le ultime due sono arrivate nel match casalingo contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Doppietta he ha permesso al giocatore statunitense di imprimere il suo nome nei libri della storia rossonera.

Pulisic supera Kakà: lo statunitense si è preso il Milan

Arrivato dal Chelsea per soli 20 milioni di euro, Christian Pulisic si è messo in evidenza con la maglia rossonera sin dai primi giorni a Milanello. L’attaccante ha impiegato poco per calarsi nell’ambiente e prendersi un ruolo di rilievo all’interno delle gerarchie di mister Stefano Pioli.

Pulisic ha trovato al Milan la sua dimensione ideale. Non a caso lo statunitense ha fatto registrare la sua miglior stagione in carriera con la maglia rossonera. Cammino che l’attaccante ha legittimato con altri due gol. In occasione del match contro il Cagliari, valevole per la 36esima giornata di Serie A, Pulisic ha realizzato una super doppietta, superando un leggenda rossonera: Kakà.

Con quella rifilata al Cagliari, Pulisic ha raggiunto quota 12 reti in maglia rossonera, diventando il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti (esclusi i rigori) in una singola stagione di Serie A. Numeri che hanno superato quelli di Ricardo Kaká nel 2005/06 (11).