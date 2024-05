Rissa al The Club, coinvolto Fedez e ultras del Milan: la ricostruzione

Il rapper italiano, ex di Chiara Ferragni, è stato protagonista di una rissa con alcuni ultra rossoneri fuori da un locale di Milano.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nelle ultime settimane è sempre più al centro di polemiche: motivo principale è sicuramente la separazione dalla moglie influencer Chiara Ferragni, ma nelle ultime ore è emersa una notizia che ha visto il rapper italiano al centro di una rissa dopo una serata in un noto locale di Milano, il The Club. Durante l’accaduto, erano presenti alcuni Ultra della Curva Sud del Milan e il noto personal trainer dei vip, Cristiano Iovino.

Fedez, da settimane ormai, è legato al mondo Milan grazie alla partnership creata con il club rossonero dopo l’uscita della bevanda Boem, realizzata insieme al cantante Lazza, noto per la sua fede verso il mondo Milan. La pubblicità di Boem, infatti, da tempo appare sui maxi schermo di San Siro e viene esposta sui cartelli pubblicitari che delimitano il terreno di gioco. Fedez, inoltre, è stato visto più volte a San Siro con la maglia rossonera.

Fedez coinvolto in una rissa con Ultra rossoneri: la vicenda

Nelle ultime ore è emersa una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, riguardo una rissa avvenuta la notte tra lo scorso 21 e 22 aprile, prima all’interno del noto locale The Club di Milano e poi proseguita all’esterno, in una vita del capoluogo lombardo. Protagonisti assoluti il rapper italiano Fedez, il personal trainer Iovino e alcuni ultra del Milan.

Da una prima ricostruzione, avvenuta grazie all’aiuto delle testimonianze riportate dai vigilantes e alle telecamere che sono state in grado di riprendere l’accaduto, all’interno del locale si vede il rapper italiano insieme ad una ragazza bionda e a Christian Rosiello, ultrà della Curva Sud del Milan, nonché bodyguard di Fedez, insieme ad altri amici rossoneri. Dall’altra parte, invece, Iovino in buona compagnia. A far scattare la rissa sarebbero state alcune parole di troppo di apprezzamento di Iovino nei confronti della ragazza insieme al rapper.

All’interno del locale gli animi sono già caldi, tanto che la security riesce ad intervenire e a separare i due schieramenti, prima di buttarli fuori dal locale. La rissa non termina lì, poiché le due schiere si danno appuntamento in via Traiano, sotto casa di Iovino. A quel punto, volano calci e pugni tra le due schiere, con quella di Iovino che si è rafforzata in quanto il personal trainer ha chiamato alcuni capi della tifoseria laziale per farsi consigliare amici interisti pronti ad intervenire nella rissa. Fedez nel frattempo ha raggiunto, insieme alla ragazza, il luogo della rissa ed è stato riconosciuto dalla gente in strada e dai portinai dei palazzi. Attualmente il rapper italiano non risulta indagato.