Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Bonera sorprende tutti

Tutto pronto per l’amichevole in Australia tra Roma e Milan, gli allenatori hanno fatto le loro scelte di formazione.

Il Milan è pronto a scendere in campo nell’amichevole contro la Roma, in onore di Agostino Di Bartolomei. Il tecnico sulla panchina rossonera, oggi, sarà Bonera, pronto a diventare l’allenatore del Milan Under 23 nella prossima stagione. Spazio a nuove idee ed esperimenti per la gara di oggi.

Il tecnico schiera dal primo minuto Sportiello tra i pali. In stagione è riuscito a farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Non a caso il suo compagno, Antonio Mirante, in un’intervista a Milan Tv ha dichiarato quanto fosse importante l’apporto dell’estremo difensore ex Atalanta. Difesa inedita fino a questo momento, spazio a Calabria, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez. Sulla mediana ci saranno Reijnders, Adli e Pobega. In attacco, invece, spazio a Florenzi, Giroud e Jimenez.

Roma-Milan, ecco le scelte dei due allenatori

De Rossi e Bonera hanno fatto le loro scelte per l’ultima gara della stagione. Tra giovani e grandi sorprese, è tutto pronto per il fischio d’inizio di questa amichevole.

MILAN: Sportiello, Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Reijnders, Adli, Pobega, Florenzi, Giroud, Jimenez. All. Bonera

ROMA: Svilar, Llorente, Huijsen, Smalling, N’Dicka, Bove, Aouar, Angelino, Baldanzi, Dybala, Abraham. All De Rossi.