Roma-Milan, probabili formazioni dell’amichevole: è l’ultima di Giroud

I rossoneri sono pronti a scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione, ecco le probabili scelte di formazione.

La campionato di Serie A è giunto al termine, manca solo il recupero di Atalanta-Fiorentina, ma per il Milan la stagione non è ancora finita. I rossoneri scenderanno in campo oggi, contro la Roma, per un’amichevole che verrà disputata all’Optus Stadium di Perth, in Australia. Sarà l’occasione per ricordare e celebrare Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, che ha vestito anche la maglia del Milan dal 1984 al 1987. Ieri, 30 maggio, sono passati 30 anni dalla sua scomparsa.

Di Bartolomei verrà celebrato da entrambe le squadre con una scritta sulla maglia: “Ago ieri, oggi, sempre“. Sarà un’amichevole dal significato particolare quella tra giallorossi e rossoneri, due club che renderanno così un doveroso omaggio ad uno straordinario uomo e ad un grande campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso che l’abbia visto giocare.

Milan, ci sarà Bonera in panchina: ecco le sue scelte

In questa stagione Roma e Milan si sono affrontate già quattro volte, due in campionato e due in Europa League. Entrambe le sfide di Serie A le hanno vinte i rossoneri, 2-1 all’andata all’Olimpico con gol di Giroud e Leao e 3-1 a San Siro al ritorno grazie alle reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez. La squadra di De Rossi, invece, ha vinto andata e ritorno dei quarti di finale di Europa League: 1-0 a Milano con rete di Mancini e 2-1 in casa con un altro gol difensore italiano che e raddoppio di Dybala.

Questa, però, sarà una gara diversa. La Roma arriva arriva in Australia con una squadra piena di giovani, mentre il Milan scenderà in campo con una formazione quasi titolare. I grandi assenti per i rossoneri saranno Maignan, Leao, Bennacer, Chukwueze e Pulisic.

Ci sarà, invece, Olivier Giroud, che disputerà la sua ultima gara con la maglia rossonera. Ecco la probabile formazione di Bonera, che molto probabilmente diventerà l’allenatore dell’Under 23 del Milan a partire dalla prossima stagione di Serie C:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Okafor; Giroud.

Dall’altra parte ci sarà la Roma di Daniele De Rossi, che si è guadagnato la fiducia della società conquistandosi il rinnovo per altri tre anni, con la firma fino al 2027 dovrebbe arrivare a breve. Queste le scelte dell’ex centrocampista:

ROMA (3-4-3): Svilar; N’Dicka, Smalling, Llorente; Karsdorp, Aouar, Bove, Angeliño; Dybala, Abraham, Baldanzi.