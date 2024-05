Sesko Milan, indizio sul mercato: messaggio per i rossoneri

Sesko è il nome che che è stato accostato nelle ultime ore al Milan, in questo senso arriva un messaggio diretto ai rossoneri

Il nome del futuro attaccante del Milan potrebbe essere quello di Benjamin Sesko, il centravanti classe 2003 di proprietà del Lipsia sarebbe nel mirino di diversi top club europei. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club meneghino sarebbe pronto ad investire circa 50 milioni di euro per il calciatore. Un messaggio forte in questo senso arriva anche dal commissario tecnico della Slovenia che ha parlato del possibile trasferimento in rossonero dell’attaccante. Kek ha parlato di affare per chiunque dovrebbe acquistarlo nella prossima sessione di calciomercato

Milan, il CT della Slovenia consiglia Sesko ai top club

Queste le parole del commissario tecnico della Slovenia: “La questione è se deciderà di cambiare club. Ciò che posso dire con certezza è che chiunque lo prende fa un affare. Sesko non è uno che delude. Benjamin è un ragazzo umile, rispettoso e con un’incredibile voglia di migliorarsi. Non esce dal campo se non ha completato un esercizio. Non mi sorprende che il Milan e altri club europei siano interessati”

Il giovanissimo centravanti attualmente in forza al Lipsia sembrerebbe avere la stoffa del grande campione. La cifra che sarebbe pronto a mettere sul piatto il Milan è importante, ma il club tedesco di certo non fa sconti ed infatti non è detto che possano bastare 50 milioni di euro. Non è l’unico nome nella lista dei desideri rossoneri, tra gli altri c’è anche Zirkzee uno dei maggiori prospetti del nostro campionato

Qualora dovesse essere proprio Benjamin Sesko il nome per l’attacco del prossimo anno, la società dovrebbe essere chiamata a chiudere la trattativa a stretto giro considerando l’Europeo che andrà in scena in Germania tra giugno e luglio. Il 21enne parteciperà alla competizione con la sua Slovenia e come spesso accade in occasione di Europei e Mondiali c’è il rischio che il prezzo possa lievitare in maniera esponenziale.

D’altro canto lo stesso calciatore potrebbe temporeggiare per strappare un’offerta migliore, anche se, secondo la rosea, la decisione dovrebbe arrivare al termine della Bundesliga quindi alla fine del mese di maggio. Quella dell’attaccante è la seconda grande questione che tiene attenti i tifosi milanisti, la prima resta senza alcun dubbio l’allenatore, è infatti ancora da capire chi sarà il post Pioli