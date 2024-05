Sesko-Milan, l’agente spaventa i rossoneri: mossa a sorpresa

L’agente dell’obiettivo Benjamin Sesko mette in allarme il Milan. L’episodio ha lasciato spiazzati tutti i tifosi rossoneri.

È stata senza dubbio una giornata importante per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Nel pomeriggio, infatti, Olivier Giroud ha sciolto ogni dubbio (anche se ormai si aspettava solo l’ufficialità) e ha annunciato che dirà addio al Diavolo dopo tre stagioni ed uno Scudetto, da assoluto protagonista, in bacheca. Le parole del francese certificano, quindi, la necessità del club rossonero di intervenire sul mercato nelle prossime settimane per trovare un sostituto all’altezza.

La priorità della società nella prossima sessione di calciomercato sarà, infatti, quella di chiudere per un grande attaccante che risulterà essere il grande colpo della campagna acquisti rossonera. Da tempo sono partite, dunque, le ricerche da parte della dirigenza per trovare il profilo perfetto per il reparto offensivo e al momento in pole position sembrano esserci Joshua Zirkzee, fresco di storica qualificazione in Champions League con il Bologna, e Benjamin Sesko.

Per quanto riguarda, però, l’attaccante del Lipsia bisognerà fare molta attenzione alla concorrenza e ai top club europei che cercheranno di affondare il colpo per lo sloveno. I principali pericoli sembrano arrivare dalla Premier League e nelle ultime ore proprio Elvis Basanovic, agente del giocatore lo ha fatto capire abbastanza chiaramente.

News Milan, Sesko verso la Premier League? La mossa dell’agente

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, oltre al Milan sulle tracce del classe 2003 ci sarebbero soprattutto il Manchester United e l’Arsenal, la cui disponibilità economica non è sicuramente paragonabile a quella dei Rossoneri. Inoltre, nella giornata di ieri l’agente di Sesko è stato fotografato sugli spalti dell’Old Trafford, dove è andato in scena il big match proprio tra i Red Devils e i Gunners, i due club che più di tutti sembrano interessati allo sloveno del Lipsia.

L’episodio non è di certo casuale e conferma le voci di mercato, che vedrebbero il centravanti 20enne nel mirino della Premier League. Avvisato, dunque, il Milan che dovrà affrettarsi se vuole davvero portare in Italia l’attaccante sloveno per il quale serviranno almeno 50 milioni di euro. Nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti tra il club e l’agente di Sesko, con il giocatore che ha aperto alla destinazione rossonera. Ottima notizia per il club di via Aldo Rossi, che non può però permettersi di abbassare la guardia, soprattutto se nei paraggi c’è la Premier League.