Theo-Milan, fissata la cifra per l’addio: rivelazione sul futuro

Theo Hernandez lascia il Milan? Fissata la cifra per l’addio del terzino francese, arriva la rivelazione sul futuro.

Sono giorni molto importanti in casa Milan, reduce dalla vittoria di ieri sera contro il Cagliari. I rossoneri, infatti, hanno largamente battuto i sardi, con il rotondo risultato di 5-1

In vista della prossima stagione in casa Milan ci saranno molte novità e la prima sarà il nuovo allenatore. Non è da escludere che per finanziare al meglio il mercato la società faccia un sacrificio, Theo Hernandez e Mike Maignan sembrano i due indiziati e la partenza di uno dei due non è da escludere, nelle ultime ore sono arrivate novità riguardanti il terzino francese.

Theo-Milan, sarà addio? Arriva la valutazione del club!

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, nelle ultime ore è stata fissata la cifra per l’addio di Theo. Si parla di una base d’asta pari a 60 milioni di euro, ma destinata a crescere sempre di più. Negli ultimi giorni erano aumentate le possibilità di assistere ad una vera e propria trattativa con il Bayern Monaco e sarà da capire sei i bavaresi saranno pronti a spendere una cifra così alta. Diverse big potrebbero fiondarsi sull’esterno difensivo e durante la finestra di mercato estiva ci saranno diversi colpi di scena, sarà una sessione entusiasmante e tutti i club vogliono rinforzarsi.

In questa stagione Theo Hernandez ha raggiunto quota 10 assist e le prestazioni non sempre sono state eccezionali. Anche in fase realizzativa si conferma un ottimo calciatore, con 5 gol realizzati. Il club tedesco potrebbe decidere di investire sul francese, ma non c’è da dimenticare la presenza di Alphonso Davies, che in occasione della gara di ritorno con il Real Madrid ha realizzato un gol straordinario, che non è bastato per raggiungere la finale. Sarà un’estate piena di colpi di scena ed è in dubbio la permanenza del difensore francese, ma un eventuale sacrificio comporterebbe una disponibilità economica importante per i rossoneri, che vogliono tornare ad essere protagonisti in Italia e in Europa.