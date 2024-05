Thiago Motta Milan, l’annuncio spiazza i tifosi: il messaggio è chiaro

L’indiscrezione sul possibile approdo del tecnico in rossonero sorprende il popolo milanista, mercato pronto a infiammarsi.

L’attesa è quasi giunta ai minimi termini, tra meno di 24 ore sarà Milan Cagliari. La terzultima partita del campionato rossonero si disputerà nell’affascinante palcoscenico di San Siro, il popolo rossonero è chiamato a far sentire il proprio supporto alla formazione di Stefano Pioli. Il Diavolo non vive un buon periodo di forma, il trend delle ultime gare disputate è deludente e si cerca il riscatto per consolidare il posizionamento in seconda classe. Sarà fondamentale strappare i tre punti alla compagine sarda che arriverà a Milano con l’urgenza di muovere la propria classifica in ottica salvezza, per i meneghini le insidie sono dietro l’angolo.

La gara di domani, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere la terzultima di Stefano Pioli alla guida dei rossoneri. Il tecnico parmigiano dovrebbe salutare a fine stagione, la fantastica esperienza al Milan è agli sgoccioli. La dirigenza milanista è già a lavoro per individuare il sostituto dell’ex Lazio, il casting è aperto e c’è ancora tanta indecisione sul profilo a cui affidare la gestione della rosa. Tra gli allenatori accostati alla panchina del Diavolo c’è Thiago Motta, autore di uno splendido campionato alla guida del suo Bologna. Attenzione, però, perché sul possibile approdo dell’italo brasiliano a Milano sono in arrivo importanti novità.

Milan, si allontana Thiago Motta: Juve in vantaggio

La stagione dei rossoneri non ha entusiasmato la società che sembra essersi convinta a cambiare allenatore, salutando Stefano Pioli dopo un lungo cammino che ha regalato uno Scudetto. Sul taccuino della dirigenza figurano numerosi nomi, c’è tanta attesa per le scelte del club di Via Aldo Rossi. Uno dei profili valutati con attenzione è Thiago Motta, affascinante per la proposta di gioco che potrebbe sposare alla perfezione il progetto Milan. Tuttavia, come riferito da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, la società sembra essersi ritirata dalla corsa al tecnico.

L’ex giocatore dell’Inter ha da tempo attirato l’attenzione della Juventus, club un passo avanti rispetto alle altre nel tentativo di ingaggiare Motta. I tifosi milanisti accolgono la notizia con grande dispiacere, l’allenatore del Bologna avrebbe portato grandissimo entusiasmo all’ambiente che è in fermento e intende conoscere gli sviluppi che determineranno il futuro del Milan. Sarà da attendere la fine del campionato e l’inizio del calciomercato, la finestra estiva si preannuncia ardente e di fondamentale importanza.