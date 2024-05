Torino-Milan, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Pioli

Torino-Milan, svelate le scelte ufficiali di Stefano Pioli per il match di questa sera: è rivoluzione totale.

Questa sera il Milan proverà a ripetere l’ampio risultato di sabato scorso con il Cagliari, questa volta però fuori dalle mura di San Siro. I rossoneri saranno ospiti allo stadio Olimpico Grande Torino per il match serale contro il Toro. La squadra di Pioli è già aritmeticamente qualificata in Champions League però l’obiettivo è quello di vincere queste ultime due gare rimaste per chiudere al meglio la stagione e ripartire proprio da lì.

Torino-Milan: le scelte ufficiali di Pioli

Per la trasferta a Torino, Stefano Pioli ha deciso di proporre una quasi totale rivoluzione rispetto alla sua solita formazione iniziale, con ben cinque titolari che dovrebbero partire dalla panchina. Prima del fischio iniziale della gara, sono state svelate le scelte ufficiali del mister: Tra i pali ancora Marco Sportiello, nonostante Mike Maignan si sia ripreso, mentre in difesa giocheranno Pierre Kalulu a destra al posto di Davide Calabria, Filippo Terracciano (per la prima volta titolare invece di Theo Hernandez) a sinistra con Malick Thiaw e Fikayo Tomori al centro.

A centrocampo invece ci saranno: Tijjani Reijnders, affiancato da Ismael Bennacer e Yunus Musah. Per quanto riguarda l’attacco Luka Jovic sarà affiancato da Christian Pulisic e Noah Okafor. Partono quindi dalla panchina Rafael Leao e Olivier Giroud.

Per quanto riguarda le scelte di Ivan Juric, la formazione del Torino sarà la seguente: (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Rodriguez; Ricci; Pellegri, Zapata. All.: Jurić.

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.