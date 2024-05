Ultim’ora Milan, Conte ha ricevuto una proposta: la situazione

Un top club di Serie A accelera i tempi per avere Antonio Conte sulla propria panchina: l’annuncio spiazza i tifosi del Milan.

La questione allenatore è diventato ormai da tempo uno dei temi di maggiore importanza in casa Milan, il nodo più impellente da sbrogliare per la proprietà. La società rossonera, infatti, prosegue a tutta forza e con massima attenzione la propria ricerca per il prossimo allenatore da far sedere sulla panchina. Uno dei primi nomi che è stato individuato per il dopo Pioli è quello di Sérgio Conceição, prossimo dall’addio al Porto. Sarebbe lui il profilo in cima alla lista dei rossoneri. Seguono Mark van Bommel, Paulo Fonseca, Marcelo Gallardo, Thiago Motta e Maurizio Sarri.

Tra la sfilza di nomi per il dopo Pioli c’è anche quello di Antonio Conte. Allenatore che, nonostante il suo passato alla guida di Juventus e Inter, piace molto alla piazza. Tuttavia, il Milan avrebbe le intenzioni di affidare la prossima guida tecnica ad un mister straniero. Proprio sul tecnico salentino ci sarebbe un top club di Serie A che continua a spingere per averlo sulla propria panchina: si tratta del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Tra le parti ci sarebbe stato un incontro sabato scorso.

Il Napoli fa sul serio: Conte si allontana dal Milan

Il Napoli continua in modo serrato la propria corte per Antonio Conte. La società azzurra, secondo ‘Sportitalia’, avrebbe incontrato il tecnico salentino sabato scorso in quel di Torino. Al summit, però, non era presente Aurelio De Laurentiis.

Il club partenopeo avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 6,5/7 milioni a stagione, più un paio di milioni come bonus legati alla qualificazione in Champions League. Non c’è ancora un accordo, ma De Laurentiis conta di chiudere la trattativa a breve. Le alternative degli azzurri a Conte sono: Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Nel corso dell’incontro, Antonio Conte avrebbe indicato alla proprietà i ruoli da rinforzare in vista del mercato: difensore centrale, mezzala, esterno offensivo più l’erede di Osimhen. Aurelio De Laurentiis, di fatto, avrebbe incassato il sì del tecnico salentino. Le parti sembrano essere molto vicine alla stretta di mano finale.

La notizia lanciata da ‘SportItalia’ ha scosso i tifosi del Milan, che vedono in Conte l’allenatore ideale per sostituire Pioli. Non è dello stesso parere, invece, la dirigenza rossonera che sembra essere sempre più intenzionata a portare sulla panchina un tecnico straniero. Nonostante l’apertura al dialogo di Conte, la società lombarda starebbe continuando a premere sull’acceleratore per arrivare quanto prima ad una fumata bianca con Sérgio Conceição.