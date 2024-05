Un ex giocatore del Milan come nuovo allenatore: salgono le quotazioni

Un ex rossonero potrebbe sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Dopo la rivolta dei tifosi i nuovi nomi.

Il campionato del Milan ormai non ha più nulla da dirci. L’unico obiettivo da conquistare è il secondo posto. Nelle prossime quattro partite il Milan dunque proverà a fare punti e rimanere salda alla seconda posizione per accedere alla Supercoppa Italiana. Terminate queste ultime quattro gare, poi, per il Milan sarà tempo di voltare pagina. Finirà l’avventura di Pioli iniziata nel 2019 e un nuovo tecnico sarà alla guida del Diavolo.

Alcuni nomi sono sul piatto e alcuni sono più insistenti di altri. Sicuramente il no corale da parte del popolo rossonero verso quello che era il primo candidato assoluto per la panchina: Lopetegui, ha scosso la società. Si necessita un vero cambio di rotta scegliendo quindi un profilo adatto che sappia bene cosa fare al Milan e che magari abbia anche potere decisionale sul calciomercato. Dopo l’idea Lopetegui sfumata in pole position ora sembra esserci un ex rossonero: Mark Van Bommel. L’ex giocatore è voluto da Ibra e potrebbe concretamente sedere sulla panchina rossonera.

Van Bommel è l’obiettivo rossonero

Ora l’olandese ex centrocampista del Milan si ritrova in cima alla lista delle preferenze. Ibra è colui che spinge per l’arrivo dell’ex compagno.

Il tema allenatore in casa Milan è sicuramente un tema delicato che andrebbe maneggiato con cautela. Come visto, e sperimentato, i tifosi rossoneri richiedono a gran voce un profilo adatto ad una squadra come il Milan, però non sembrano esserci tante opzioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport ora in pole position c’è Mark Van Bommel. L’ex centrocampista del Milan potrebbe essere davvero un favorito dato che gradirebbe la città e il ritorno nella sua ex squadra. La parola messa da Ibrahimovic difatti come ben sappiamo ha il suo peso specifico in società e potrebbe essere decisivo nella scelta finale. I contatti con l’allenatore dell’Anversa ci sono già stati e bisognerà capire se questi andranno ad intensificarsi o meno.

A seguire con quotazioni più basse troviamo Fonseca. L’ex allenatore della Roma gradirebbe ugualmente anche lui il ritorno in Italia. Anche per lui ci sono già stati dei contatti. Troviamo infine De Zerbi, forse il più acclamato, ma il tema clausola da parte del Brighton, di 15 milioni, rende le cose molto più complicate.

Dunque entro poco tempo dovrà essere fatta una scelta. Il cerchio, comunque, sembra già essersi ridotto parecchio.