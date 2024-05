Verso Torino-Milan, quanti assenti: rivoluzione per Pioli

Le probabili formazioni del match che chiuderà il sabato di Serie A

Domani sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Torino va in scena la sfida tra i granata e i rossoneri. Per Juric domani sarà l’ultima partita casalinga sulla panchina del Toro e vuole salutare al meglio i propri tifosi. Di fronte, però, ci sarà un Milan che vorrà dare continuità alla goleada del turno precedente contro il Cagliari.

Entrambe le squadre vengono da una vittoria e vogliono chiudere al meglio la stagione. Se gli uomini di Pioli sono già sicuri della propria posizione a fine campionato, non si può dire lo stesso per i granata che possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima Conference League.

In tal senso, sarà decisiva, soprattutto, la sfida di questa sera tra Fiorentina e Napoli. In caso di pareggio tra le due squadre, e di vittoria domani del Torino, i granata scavalcherebbero i partenopei, andando a +1 e si avvicinerebbero ai Viola, posizionandosi a una sola lunghezza di distanza. La partita di domani sera sarà, quindi, decisiva per gli uomini di Juric che vogliono rendere storica questa stagione prima di dirsi ufficialmente addio.

Verso Torino-Milan, le probabili formazioni

Secondo quanto riporta Sky Sport, Juric recupera sicuramente Alessandro Buongiorno, dopo lo stop per un problema all’adduttore nella partita contro il Verona, a discapito di Lovato. Farà reparto con Vojvoda e Masina che agiranno da braccetti nella difesa a 3. Inoltre, Karol Linetty ritrova posto tra gli 11 titolari al posto di Ilic e affiancherà Tameze davanti alla difesa, mentre davanti confermata la coppia Zapata-Sanabria, sostenuta da Ricci che agirà sulla trequarti.

Pioli, invece, deve fare i conti con alcuni acciacchi tra le sue fila. Theo Hernandez va verso il forfait, a causa di un attacco influenzale. Al suo posto scalpita Terracciano. Nel reparto offensivo, invece, Olivier Giroud e Rafa Leao lasciano spazio a Luka Jovic e Noah Okafor, insieme a Pulisic. Per quanto riguarda la gestione del francese, Pioli ha deciso di farlo giocare nell’ultimo turno di campionato, a San Siro contro la Salernitana, per fargli salutare il pubblico rossonero. Stesso decisione per Simon Kjaer che come l’attaccante, il 30 giugno non rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Linetty, Rodriguez; Ricci; Zapata, Sanabria. All. Juric

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli