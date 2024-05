Zirkzee-Milan, svolta improvvisa: cambia tutto, i dettagli

Dopo l’addio di Giroud il nuovo attaccante resta una priorità per il Milan, con il futuro di Zirkzee che potrebbe però cambiare.

Dopo l’addio di Stefano Pioli, continuano i lavori in casa Milan in vista della prossima stagione. La questione prioritaria rimane sicuramente quella relativa al nome del nuovo allenatore, con Paulo Fonseca che sarebbe vicino all’accordo per firmare il suo contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2026. Al termine della tournée in Australia dovrebbe arrivare l’ufficialità, con il tecnico portoghese che andrà a percepire 3 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni. Archiviata questa situazione, la concentrazione dei dirigenti rossoneri sarà rivolta sulla squadra da affidare al tecnico ormai ex Lille, con la dirigenza alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa.

L’addio di Olivier Giroud e Simon Kjaer porterà il Milan a concentrarsi sull’acquisto di un nuovo numero 9 e di un difensore centrale. Per quanto riguarda il nuovo difensore centrale il sogno rimane Alessandro Buongiorno del Torino, sul quale anche altre squadre del nostro campionato avrebbero messo gli occhi, tra cui il Napoli di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista di Geoffrey Moncada per sostituire Giroud rimane sempre quello dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Nonostante sia stato cerchiato in rosso il suo nome, la trattativa per strapparlo al Bologna resta molto complicata, con un nuovo scenario che complicherebbe ulteriormente l’acquisto del classe 2001.

Milan, cambia il futuro di Zirkzee: decisivo l’allenatore

Che per il Milan il nome di Joshua Zirkzee rappresenti la prima scelta per l’attacco non è una novità. L’olandese, reduce da una straordinaria stagione con la maglia del Bologna dove ha collezionato 12 gol e 7 assist trascinando la sua squadra in Champions League, è il sogno del club rossonero e proverà a portarlo a Milano in ogni modo. Il Milan è al lavoro per superare lo scoglio delle alte commissioni da garantire all’agente, con la richiesta di 15/20 milioni ritenuta eccessiva. Oltre al problema commissioni, un altro scenario potrebbe complicare i piani del club.

Infatti, come riportato dal canale tedesco Sport1, l’arrivo sulla panchina del Bayern Monaco di Vincent Kompany potrebbe cambiare il futuro di Zirkzee. I bavaresi starebbero iniziando a pensare concretamente al possibile ritorno dell’olandese in Germania, dove ritroverebbe Kompany dal quale è già stato allenato già all’Anderlecht durante la stagione 2021/22. La decisione del club bavarese verrà presa nelle prossime settimane, con il Milan che rimane in attesa.