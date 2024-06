Addio annunciato: “Accordo per la cessione”, che assist al Milan!

Il giocatore francese ha un accordo con il suo club e il Milan ora rimane sullo sfondo. Le sue parole sono un assist ai rossoneri

Il Milan volterà pagina per la prossima stagione e lo fa con grandi cambiamenti. L’addio di Stefano Pioli porterà a Milano un nuovo tecnico per la squadra e tutte le strade sembrano portare al nome del portoghese ex Roma Paulo Fonseca. L’allenatore sembra vicino ai rossoneri. Una volta archiviata la questione, la società dovrà iniziare a lavorare seriamente sul calciomercato. Sarà una campagna diverse rispetta a quella di un anno fa. Meno colpi ma più mirati.

Tra i tanti obiettivi, oltre a quello di un attaccante in primis, il Milan vorrà comunque rinforzare la propria rosa anche con un nuovo giocatore da inserire in mediana. Ora tra i nomi papabili c’è anche quello di Youssouf Fofana. Le ultime dichiarazioni del centrocampista del Monaco sono un assist ai rossoneri, che adesso devono accelerare per anticipare la concorrenza e chiudere l’affare.

Calciomercato Milan, Fofana parla dell’ultimatum con il Monaco

Il giocatore francese ha ammesso di voler approdare in una big europea questa estate. Il Monaco ha un’idea precisa su cosa fare in tal caso. Youssouf Fofana, centrocampista 25enne francese al Monaco dal 2020, è un obiettivo del Milan. L’assenza di un centrocampista con doti difensive si è sentita parecchio durante la stagione e adesso Moncada vuole colmare il vuoto con un acquisto in quella zona del campo, a prescindere dall’allenatore.

L’intenzione di Fofana è molto chiara: il suo obiettivo è quello di lasciare il Monaco per approdare in una grande squadra e fare il salto di qualità. L’annuncio è arrivato proprio poco fa ed è molto chiaro:

Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro al club con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere resterò al Monaco per il resto della stagione.

Così Fofana ammette che se non dovesse approdare in una grande squadra questa estate rimarrà al Monaco fino alla data di scadenza del suo contratto nel 2025. Il Milan dunque sonda il terreno e potrebbe provare ad affondare il colpo per il classe 1999 che al Monaco ha segnato sette reti e messo a segno quindici assist. Su di lui però c’è anche il PSG che potrebbe insidiare le volontà del Milan verso il giocatore. Per anticipare la concorrenza bisogna muoversi, e in questo sarà decisivo Moncada, che ha rapporti strettissimi con la sua ex squadra, il Monaco.