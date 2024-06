Calciomercato Milan, arrivano sempre più conferme: cessione per finanziare il mercato

Calciomercato Milan, si smuove il mercato in uscita. Un giocatore cruciale potrebbe in estate salutare il club

Con la scelta di Paulo Fonseca come prossimo allenatore rossonero, adesso il mercato del Milan può finalmente decretarsi aperto e durante questa sessione estiva la società milanista vuole concentrarsi su quella che sarà la campagna acquisti, soprattutto per rinforzare alcuni reparti. Tra i diversi scopi, la dirigenza ha sicuramente quello di trovare qualcuno che prenda il posto di Olivier Giroud, che ha salutato Milano a fine campionato. Al Milan però serve anche rinforzare il centrocampo piazzandoci un giocatore di spessore. La dirigenza rossonera è al lavoro per garantire a Paulo Fonseca una rosa di livello, così da permettere al tecnico portoghese di affrontare al meglio la stagione che verrà, dove il Diavolo sarà impegnato in ben cinque competizioni differenti e l’obiettivo è quello di fare bene e vincere. Le scelte per rinforzare la mediana sono ricadute su un profilo che piace molto ai rossoneri: Youssouf Fofana del Monaco.

La società rossonera avrebbe scelto il centrocampista del Monaco per dare maggior qualità in mezzo al campo. Nei giorni scorsi lo stesso giocatore ha annunciato il suo addio al club francese direttamente dal ritiro della sua nazionale, rivelando anche uno scenario interessante: “Ho ancora un anno di contratto con il Monaco. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso”.

Milan, Fofana può arrivare al posto di Bennacer

Si sa però per un giocatore di qualità che arriva ce n’è sempre un altro che deve partire, i motivi sono sempre gli stessi: fare cassa e muoversi in tranquillità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club lombardo potrebbe decidere di finanziarsi il colpo cedendo uno dei suoi top: Ismaël Bennacer. Il giocatore è ancora alla ricerca della condizione fisica giusta, che durante questa stagione è venuta un po’ a mancare.

La partenza di Bennacer potrebbe portare nelle casse rossonera una cifra importante che permetterebbe poi di fare posto aFofana. L’ex Empoli però ha sulle spalle una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, cifra che non tutti i club sono disposti a pagare. Il centrocampista vorrebbe restare a Milano però lo intriga anche l’idea di approdare nel campionato Saudi Pro League. Bisognerà comunque capire quale sarà il posto che prenderà Bennacer nelle gerarchie di Fonseca quando visionerà la squadra nel ritiro estivo.

Fofana però resta l’oggetto del desiderio rossonero e tra qualche giorno sarà uno dei protagonisti di questo Europeo insieme alla sua Francia, con il Milan che naturalmente osserverà. Ovviamente è anche da considerare che se il giocatore dovesse mettersi particolarmente in mostra allora potrebbero aumentare anche le pretendenti. Infatti, i rossoneri vorrebbero provare ad andare subito all’assalto, in modo da chiudere l’affare prima dell’inizio della competizione.