Calciomercato Milan, il club ha già trovato l’erede di Maignan: contatti in corso

Il club Milan vuole difendersi da un possibile addio di Maignan. Il successore è stato trovato: i contatti sono già stati avviati.

Sarà un’estate di fuoco per il Milan e per quello che sarà il futuro della squadra rossonera. Il calciomercato estivo, in questo anno, avrà inizio il primo luglio e si concluderà a fine agosto. In questa finestra temporale il club dovrà sapere le esigenze di quello che sarà il nuovo allenatore, che con tutta probabilità pare essere Paulo Fonseca, e dovrà prepararsi per ciò che accadrà in entrata e in uscita.

Difatti al Milan c’è sempre il rischio di un’uscita importante in stile Tonali poiché il club possiede dei pezzi pregiati in squadra che tutta Europa invidia. Passando da Theo e Leao per arrivare fino a Maignan. Ed è proprio Mike Maignan un addio che potrebbe preoccupare dato che il forte estremo difensore non ha ancora trovato una quadra per il rinnovo di contratto con la società. Su di lui ci sono tanti big club, e il Milan ora punta un nuovo numero uno e si tratta di Marcin Bulka.

Calciomercato, Bulka se parte Maignan

Nel caso di un addio inaspettato di Magic Mike il Milan ha già messo gli occhi sul suo probabile successore. Anche i contatti hanno fatto presto ad avviarsi e il Milan vuole tutelarsi.

Mike Maignan è il giocatore che non ha fatto rimpiangere l’addio di Donnarumma al Milan. Il numero uno francese nelle sue tre stagioni al club ha prontamente mostrato di essere uno dei più forti portieri d’Europa, ma ora il suo futuro può cambiare.

Il suo contratto scade nel 2026 con il Milan ma non si è ancora accennato al rinnovo tra le parti e le sue richieste appaiono molto alte dato che vorrebbe percepire almeno il doppio di quanto percepito ad ora. Il Milan dunque, secondo il polacco Tomasz Włodarczyk per meczyki.pl, avrebbe già messo gli occhi sul suo successore: Marcin Bulka. A quanto pare le discussioni tra il giocatore e il Milan sarebbero addirittura già iniziate.

Si tratta di un classe 1999 che dopo aver girato grandi club come PSG e Chelsea al Nizza ha trovato la sua dimensione. Anche il portiere polacco andrà in scadenza di contratto nel 2026 con il club francese e con Maignan indirizzato verso grandi squadre come Bayern Monaco e Manchester City il portiere del Nizza potrebbe essere una soluzione per il futuro.