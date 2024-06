Dalla Juve al Milan: tutto bloccato, rossoneri beffati

Il club rossonero aveva sondato un possibile colpo di mercato dalla Juventus, ma un ostacolo non permette di portare avanti l’interesse.

Il calciomercato comincia ad entrare sempre più nel vivo delle trattative, nonostante debba iniziare ancora ufficialmente. Fra pochi giorni, anzi, è possibile che si senta parlare meno delle trattative in corso, a causa degli Europei: i calciatori, infatti, sono impegnati con le rispettive nazionali ad Euro2024 e l’unico obiettivo è concentrarsi e fare bene sul campo e non pensare ai rumors esterni, che possono influenzare il proprio rendimento.

Sicuramente, i vari club continueranno a monitorare i possibili colpi di mercato, considerato che a inizio luglio sono previsti i primi ritiri stagionali e gli allenatori vorrebbero iniziare la preparazione con nuovi giocatori a disposizione. Il Milan, che in settimana ufficializzerà l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, si ritroverà a Milanello tra il 10 e 11 luglio: attualmente i rossoneri non hanno ufficializzato nessun nuovo innesto, ma l’obiettivo principale è quello di acquistare un calciatore per reparto, tra cui il centrocampo.

Centrocampo Milan, sgarbo alla Juventus? L’affare si complica

Per il centrocampo rossonero, nelle ultime ore la dirigenza di Via Aldo Rossi aveva sondato un calciatore che la Serie A la conosce bene: si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus. Il calciatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e si può liberare a parametro zero dal club bianconero. La Juventus ha ancora una ventina di giorni per decidere il futuro di quello che attualmente a tutti gli effetti è un calciatore bianconero.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan nelle ultime ore si è interessata agli sviluppi dell’accordo tra la Juventus e Rabiot, pronto eventualmente a fare uno sgarbo ai bianconeri: i rossoneri, infatti, hanno la necessità di portare in rosa qualcuno con esperienza, e Rabiot sarebbe il profilo adatto.

Quello del Milan attualmente è un solo reale interesse, che però vede un ostacolo principale: l’ingaggio del calciatore. La richiesta del centrocampista francese, infatti, si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro a stagione, ma il Milan non si spingerebbe oltre i 7,5. Il club rossonero punterebbe ad un’eventuale durata del contratto e all’inserimento di bonus. Per il Milan, Rabiot rappresenterebbe un colpo di grande importanza, viste le qualità tecniche in mezzo al campo. La trattativa attualmente è comunque bloccata, considerato che Rabiot è ancora a tutti gli effetti un calciatore della Juventus.