Futuro De Ketelaere, cambia tutto: la novità spiazza i tifosi

Continua a far discutere il futuro di Charles De Ketelaere. Il riscatto da parte dell’Atalanta è diventato tutt’altro che scontato.

Tra i club che più hanno sorpreso nella passata stagione c’è senza dubbio l’Atalanta di Giampiero Gasperini. La Dea ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League e ha soprattutto messo in bacheca l’Europa League, primo trofeo internazionale nonché secondo trofeo nella storia del club. L’annata nerazzurra è stata del tutto leggendaria e a contribuire a tale cavalcata c’è sicuramente stato Charles De Ketelaere.

L’ex attaccante del Milan, arrivato in prestito con diritto di riscatto a Bergamo, ha messo a tacere tutte le critiche e si è reso protagonista di una stagione quasi perfetta. Il belga è stato tra i migliori dell’Atalanta, con il club nerazzurro che non vuole di certo privarsene dopo un’annata del genere. Nonostante la chiara volontà dei bergamaschi, la permanenza del classe 2001 non è certa. Come risaputo, infatti, c’è ancora distanza tra i due club.

L’Atalanta chiede uno sconto per De Ketelaere: il Milan fa muro

Poco meno di un anno fa il Diavolo e la Dea avevano trovato un accordo per il trasferimento di De Ketelaere sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Poche settimane fa il pagamento da parte dell’Atalanta non sembrava essere in discussione, ma negli ultimi giorni ci sarebbe stata più di una complicazione. I freschi vincitori dell’Europa League avrebbero, infatti, chiesto al Milan uno sconto sul riscatto con i Rossoneri che, secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarebbero disposti a negoziare.

Secondo il Milan, infatti, la cifra del riscatto sarebbe ritenuta più che adeguata e al momento non ci sarebbe la volontà di scendere a compromessi. Nel giro di poche ore, quindi, la permanenza a Bergamo dell’attaccante belga si è clamorosamente complicata con l’accordo tra le parti che potrebbe anche non arrivare.

In ogni caso appare comunque difficile che De Ketelaere possa restare al Milan. Anche se bisognerà attendere il parere del prossimo allenatore rossonero, è plausibile pensare che il club cercherà di fare cassa per poi reinvestire il tesoretto sul mercato. L’ultima stagione del belga, da 14 gol e 11 assist, ha riacceso l’interesse attorno a lui. La lista delle corteggiatrici è lunga, ma bisognerà capire quanto i club possano essere disposti ad offrire per il giocatore. Per questo motivo la speranze è che possa essere presto raggiunto un accordo con l’Atalanta.