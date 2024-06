Milan a caccia di un terzino destro: si guarda in Premier

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro e guarda con interesse ad un calciatore della Premier League.

L’inizio del calciomercato è fissato per lunedì primo luglio, giorno successivo alle scadenze dei contratti, ma molte squadre si stanno già muovendo per programmare gli obiettivi di mercato, in base alle esigenze tecnico-tattiche degli allenatori. Allenatore che in questo momento al Milan manca ancora, ma che nei prossimi giorni dovrebbe essere confermato: in settimana, infatti, Paulo Fonseca arriverà a Milano e prima dell’inizio degli Europei verrà ufficializzato il suo arrivo in rossonero, come sostituto di Stefano Pioli.

Il passaggio successivo sarà sedersi al tavolo con la dirigenza di Via Aldo Rossi per iniziare a programmare il futuro della squadra rossonera, compreso dunque il discorso legato al calciomercato: l’obiettivo è quello di mettere in saccoccia almeno 1 o 2 colpi per ogni reparto, soprattutto quello offensivo, rimasto vuoto dopo la partenza di Olivier Giroud. Gli interventi sul mercato saranno condivisi con Fonseca e tutta la dirigenza, con Ibrahimovic che avrà un ruolo importante.

Milan, occhi puntati sul terzino della Premier League

La priorità assoluta di questo mercato rossonero è sicuramente il reparto offensivo, con il Milan a caccia di un nuovo numero 9 da inserire davanti a Leao e Pulisic. In parallelo, i rossoneri stanno cercando anche un nuovo terzino destro, che avrà il ruolo di sostituire Calabria, in vista anche di una possibile partenza la prossima stagione, considerato che ha il contratto in scadenza. L’indiziato numero uno, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è Emerson Royal, terzino del Tottenham.

Classe 1999, il calciatore brasiliano è valutato dagli Spurs 25 milioni di euro, ma il Milan attualmente non arriva oltre i 20, anzi, vorrebbe provare a chiudere a meno. Il calciatore ha un contratto fino al giugno 2026 e guadagna 2,2 milioni di euro, quindi il Milan dovrebbe anche convincersi di pagare il calciatore almeno come il Tottenham. Ciò che può avvicinare la trattativa è la volontà del calciatore di giocare di più e il Milan può garantirgli questo suo desiderio.

Il terzino ha totalizzato 22 presenze stagionali in Premier League, siglando anche un gol. Qualche contatto tra la società londinese e quella milanese c’è già stato, anche se un principio di accordo non è ancora arrivato, considerata la distanza di valutazione del cartellino. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan affonderà il colpo oppure virerà su qualche altro nome.