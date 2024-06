Milan, domani l’incontro con l’agente: si può chiudere, i dettagli

Il Milan lavora sul mercato e domani sono attese notizie importanti dopo l’incontro con l’agente. Di seguito riportati i dettagli

Il Milan, arrivato secondo in classifica di serie A, per la prossima stagione vuole ritornare ad alti livelli per iniziare a costruire un ciclo di vittorie che possa durare nel tempo.

In attesa dell’annuncio sul nuovo allenatore, dopo l’addio di Pioli, la dirigenza rossonera inizia a lavorare in vista del mercato estivo per migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra. L’obiettivo principale è quello di trovare il giusto nome del prossimo attaccante che vestirà la maglia del Diavolo, soprattutto dopo l’addio di Giroud.

Mercato Milan, le ultime su Zirkzee in maglia rossonera

Non è una novità che il Milan lavora già da diverse settimane per provare a portare a Milano Zirkzee, giocatore che ha lasciato tutti senza parole per la straordinaria stagione che ha disputato con la maglia del Bologna. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi. Di seguito riportato tutto quello che bisogna sapere

In queste ore, Kia Joorabchian, l’agente dell’attaccante sarà a Milano e di conseguenza non è da escludere quindi che ci sia un summit decisivo fra le parti in causa e che si trovi l’accordo in merito al nodo commissioni.

I rossoneri, ad oggi, reputano troppo alta la commissione per il trasferimento e stanno lavorando per trovare il giusto modo per abbassarla.