Milan-Rabiot, conferme sulla clamorosa trattativa: il messaggio lascia di stucco

Clamorosa novità di mercato riguardo il calciomercato rossonero. L’indiscrezione sul francese Adrien Rabiot sarebbe a dir poco sorprendente.

In casa Milan la dirigenza lavora senza sosta e l’obiettivo è rinforzare la rosa. L’ultima stagione è stata deludente e sia tra i tifosi che tra i calciatori c’è grande desiderio di rivalsa. La società vuole rinforzare la rosa in ogni reparto e il club potrebbe rivelarsi come la regina assoluta di questo calciomercato.

In attesa di definire la questione con Zirkzee con l’attaccante del Bologna sempre più vicino nelle ultime ore si è parlato di un possibile colpo di mercato, un affare che sarebbe straordinario e sicuramente diverso rispetto alla gestione societaria avuta negli ultimi anni. Il Milan potrebbe fare un grandissimo colpo di mercato a costo zero.

Il giornalista di Radio 105 Edoardo Mecca, grande tifoso della Juve e molto attento a ciò che accade nel mondo del calciomercato, ha confermato i rumors delle ultime ore riguardo il forte interesse del Milan nei confronti di Adrien Rabiot. Il calciatore ha un contratto in scadenza a fine mese e sulle sue tracce ci sono diversi club italiani ed europei: la Juve vorrebbe blindarlo, ma Giuntoli deve fare i conti con una folta concorrenza sul calciatore.

Milan-Rabiot, le ultime: i rossoneri studiano il gran colpo

Nell’ultima stagione Rabiot ha collezionato 35 presenze, 5 reti e 3 assist con un rendimento comunque piuttosto positivo. Nonostante l’addio del suo mentore Allegri, la formazione bianconera vorrebbe assolutamente rinnovare il suo contratto e tenerlo anche sotto la gestione di Thiago Motta.

Il problema principale è manco a dirlo il pesante ingaggio con il calciatore francese che chiede ben 7 milioni di euro all’anno, cifra che lo renderebbe il giocatore più pagato nella rosa rossonera. Al momento la società rossonera avrebbe chiesto informazioni, ma valuta se aprire o meno la trattativa.

Con Rabiot si chiuderebbe di fatto la pista che porta a Fofana del Monaco con i rossoneri che penserebbero a investire il tesoretto per il centrocampista nel reparto difensivo. Occhio in casa Milan, la società lavora al grande colpo e Rabiot potrebbe rappresentare un possibile affare, in tutti i sensi.

Dopo l’Inter anche il Milan sonda Rabiot, potrebbe esserci un nuovo derby di mercato per il francese con la Juve costretta solo a guardare. Il giocatore è attualmente con la Nazionale francese di Deschamps anche se ha saltato l’ultima amichevole a causa di un problema al polpaccio.