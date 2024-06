Milan Zirkzee, c’è la novità: la notizia preoccupa i tifosi

News Milan, continua la trattativa per l’acquisto di Joshua Zirkzee. La novità di giornata preoccupa i tifosi.

Il Milan si prepara questa settimana ad accogliere Paulo Fonseca come prossimo allenatore, dopo l’esonero di Pioli. L’ex allenatore di Roma e Lille ha fin da subito accettato la proposta di allenare i rossoneri, nonostante ci sia stato un forte pressing del Marsiglia per trattenerlo in Francia. Un matrimonio che verrà ufficializzato nei prossimi giorni con il comunicato ufficiale del club.

La dirigenza, dal punto di vista sportivo, ha chiesto al portoghese di portare esperienza internazionale e di migliorare il percorso in ambito europeo. Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe essere stato decisivo nella decisione di esonerare Stefano Pioli. Per quanto riguarda il calciomercato, i rossoneri dovranno sicuramente rimpiazzare gli addii a parametro zero di Giroud e Kjaer. A questi acquisti andranno aggiunti, poi, un centrocampista ed un terzino destro. L’obiettivo primario del Milan in questo momento è l’attaccante. L’attenzione dei rossoneri si è focalizzata in particolar modo su Joshua Zirkzee, è lui il prescelto per sostituire Giroud.

Milan Zirkzee, l’ostacolo restano le commissioni: i rossoneri ad un bivio

La dirigenza del Milan si sta concentrando maggiormente sulla questione centravanti, con l’obiettivo di soddisfare esigenze e aspettative di allenatore e tifosi. Giorgio Furlani ed il suo team di mercato sono al lavoro per portare la trattativa con il Bologna in stato avanzato. Le intenzioni del Milan appaiono molto chiare: portare Joshua Zirkzee in maglia rossonera.

Nella scora stagione, l’attaccante olandese è riuscito ad imporsi al Bologna, trovando maggiore spazio grazie all’addio di Arnautovic. Il promettente centravanti è stato tra i protagonisti della cavalcata dei rossoblù fino alla qualificazione Champions. I rossoneri sembra che abbiano già informato gli emiliani di essere interessati a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni, valida solamente da dopo il 1 luglio.

Anche il giocatore avrebbe già dato l’ok, ma per la chiusura della trattativa manca l’accordo con l’agente dell’olandese, Kia Joorabchian. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il procuratore di Zirkzee ha chiesto circa 15 milioni di commissioni per portare il suo assistito a Milano. La dirigenza rossonera ritiene eccessiva questa richiesta, ma l’agente del giocatore sembra non schiodarsi.

La palla adesso passa, quindi, nelle mani di Giorgio Furlani: se l’AD del Milan darà il via libera per dare questa cifra al procuratore, Zirkzee vestirà la maglia rossonera il prossimo anno. In caso contrario, la trattativa potrebbe sfumare definitivamente e l’olandese potrebbe optare per un’altra destinazione.