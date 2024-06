Milan Zirkzee, c’è l’importante aggiornamento: la notizia è di pochi minuti fa

È arrivata una notizia pochi minuti fa sull’affare tra il Milan e Zirkzee: ci sarebbe un importante aggiornamento sulla trattativa tra le due parti.

Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan e pochi minuti fa è arrivato un importante aggiornamento sulla trattativa. I rossoneri cercano un nuovo attaccante che riesca a guidare la squadra a suon di gol verso l’obiettivo principale della stagione 2024/2025. Il club di Milanello vuole puntare allo scudetto e per farlo dovrà trovare il centravanti giusto. Dopo il trasferimento di Olivier Giroud negli Stati Uniti, la società si sta muovendo per rimpiazzarlo senza deludere i propri tifosi.

Fonseca dovrebbe essere ufficializzato questa settimana e, nel frattempo, si sta lavorando per il calciomercato. Formare un nuovo attacco è senza dubbio la priorità per il Milan. Tanti sono stati i nomi associati ai rossoneri nell’ultimo periodo ma l’obiettivo probabilmente è sempre stato soltanto uno: Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna è nel mirino del Diavolo da tante settimane e l’accordo sembrerebbe avvicinarsi sempre di più. È di poco fa, infatti, la notizia di un importante aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e il centravanti olandese.

Milan-Zirkzee: l’aggiornamento sulla trattativa

Il Milan prova ad avvicinarsi sempre di più a Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna: ci sarebbero degli aggiornamenti sugli accordi tra le due parti. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, il club rossonero starebbe continuando a trattare con gli agenti del calciatore olandese anche nella giornata di oggi. Il Milan vorrebbe abbassare le commissioni che rappresenterebbero il vero nodo di tutto l’affare. I contatti, intanto, proseguono e il tutto farebbe trapelare fiducia. L’operazione potrebbe chiudersi anche nei prossimi giorni.

Il Milan reputerebbe la commissione per il trasferimento troppo alta e sta cercando di abbassarla. La dirigenza rossonera vorrebbe chiudere l’affare nel giro di poco tempo per due motivi: sia perché necessita di un attaccante il prima possibile, soprattutto in vista della preparazione della stagione, sia per evitare inserimenti di altre squadre. Sul talento olandese ci sarebbe l’ombra della Premier League ma anche della Juventus. Con i bianconeri Zirkzee potrebbe ritrovare il suo allenatore Thiago Motta e ciò sarebbe un motivo di preoccupazione in più per il Milan.

Sull’affare tra il Milan e Zirkzee, però, non dovrebbero esserci intoppi. Gli agenti dell’attaccante e il club rossonero continuano ad andare avanti. La società, ma soprattutto i tifosi, spera di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile avendo così il nuovo centravanti per la stagione 2024/2025.