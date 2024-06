Ritorno di fiamma in casa Milan: il Diavolo beffa la Juve

Il Milan torna su una vecchia fiamma. La società rossonera sarebbe pronta a fare un tentativo per portarlo in Serie A: Furlani al lavoro.

Il Milan resta vigile sul mercato, con gli occhi ben attenti verso quelle che potrebbero essere le diverse opportunità. La società rossonera sta lavorando per migliorare ancor più la rosa, con le intenzioni di andare a soddisfare in modo totale le esigenze tecnico tattiche del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, e la sua squadra di mercato sono all’opera per portare all’ombra della Madonnina i profili giusti, che esaudiscano i desideri di allenatore e tifoseria.

Uno dei principali reparti che il Milan vuole rinforzare in modo esponenziale è il centrocampo. Sono molteplici i profili che la società rossonera starebbe monitorando, su tutti Youssouf Fofana del Monaco. Dovrebbe essere il mediano francese il primo obiettivo di mercato del Milan per irrobustire il centrocampo. Tra le diverse opzioni, la compagine lombarda starebbe considerando anche un vecchio pallino, corteggiato nell’ultimo periodo dalla Juventus. Si tratta di Douglas Luiz.

Douglas Luiz torna nel mirino del Milan

Secondo ‘Tuttosport’, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano classe 1998, che percepisce un ingaggio da circa 3,5 milioni, piace molto a Moncada e D’Ottavio, ma per ora la Juventus è avanti nella corsa poiché si è mossa prima.

Douglas Luiz è un profilo che la società rossonera conosce bene, avendolo già messo nel mirino nel 2022 per il dopo Kessie. La richiesta dell’Aston Villa, però, è altissima per le casse del Milan. Il club inglese valuta il calciatore intorno ai 60 milioni di euro.

Tuttavia, la questione legata al Fair Play Finanziario, potrebbe sollecitare l’Aston Villa ad abbassare le pretese sul centrocampista brasiliano. La società di Premier League è costretta a completare delle cessioni entro il 30 giugno e Douglas Luiz sarebbe uno dei sacrificabili.

Il centrocampista brasiliano è rientrato nei discorsi che ci sono stati negli ultimi giorni in casa Milan, così come Matty Cash. La proprietà ha già avviato i primi contatti, mandando in scena due summit con l’Aston Villa. Gli incontri si sono tenuti tra Moncada ed il ds del Villans Monchi, sul tavolo della discussione ovviamente sono finiti Douglas Luiz e Matty Cash.

Si tratta di un altro giocatore in forza all’Aston Villa, anche lui sarebbe nel mirino del Milan. Cash è un terzino destro inglese, ma naturalizzato polacco. Il profilo è molto gradito al club rossonero, che nel frattempo tiene sottocchio anche Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille.

Il Milan cerca un terzino di garanzia dopo le non adeguate garanzie riscontrate da Davide Calabria ed Alessandro Florenzi. La trattativa per Matty Cash non è ancora iniziata, anche perché la squadra di Birmingham vorrebbe intorno ai 25/28 milioni per il calciatore classe 1997.

Anche in questo caso si tratta di ritorno di fiamma, il Milan segue Cash da quando indossava la maglia del Nottingham Forest (2020). Insomma, anche in vista della prossima sessione di mercato, il Milan proverà a cogliere le opportunità che si presenteranno dalla Premier League, come già successo con gli acquisti dal Chelsea di Pulisic e Loftus-Cheek.