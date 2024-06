Serie C, conferma cruciale: Ancona escluso, si prepara il Milan U23

L’Ancona non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Importante novità per il Milan U23, pronto a subentrare.

Negli ultimi anni, come accade già da tempo nelle altre parti d’Europa, si sta assistendo sempre di più anche in Italia alla creazione di seconde squadre che giochino nelle serie minori. I primi club di Serie A ad appoggiare tale progetto sono state la Juventus e l’Atalanta, ma dalla prossima stagione ad aggiungersi a questa lista ci sarà anche il Milan. Pochi dettagli e prenderà ufficialmente vita l’Under 23 rossonera che partirà dalla Serie C. Nelle prossime ore, intanto, è prevista un’ulteriore conferma.

Niente Serie C per l’Ancona: al suo posto il Milan U23

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) ha deciso di escludere dalla prossima Serie C l’Ancona. A breve è, dunque, previsto il comunicato ufficiale da parte della Lega, con il Milan che avrà poi la strada spianata per l’iscrizione al campionato della sua seconda squadra.

Senza dubbio un importante passo in avanti per il Diavolo che potrà permettere ai suoi giovani di fare uno step successivo, permettendo loro di mettersi alla prova in un contesto sicuramente più complesso rispetto al campionato Primavera. Nelle ultime stagioni la Juventus Next Gen e l’Atalanta U23 hanno dimostrato che il progetto Under 23 è fondamentale per la crescita del settore giovanile e la creazione di una seconda squadra non può che essere un’ottima notizia anche per il Milan.