Amichevole Rapid Vienna-Milan, le formazioni ufficiali: spazio a Chaka Traoré

Manca ormai pochissimo alla prima uscita estiva del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Dopo 12 giorni di allenamento a Milanello, i rossoneri si sono recati Vienna per sfidare il Rapid in amichevole. Il fischio d’inizio è fissato per le 17.30, e i tifosi non vedono l’ora di vedere i primi risultati del lavoro del nuovo tecnico Paulo Fonseca. La rivale avrà sicuramente una preparazione differente, dato che già la prossima settimana è chiamata a giocare i preliminari di Europa League.

Ma il Milan avrà la qualità in campo per fare bene. Ricordiamo che dopo questo friendly match la squadra rossonera volerà negli USA per la tournèé estiva che la vedrà sfidare avversarie di un livello ben superiore quali Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Intanto, ci sarà la gara di oggi da affrontare contro gli austriaci. Stamane, Fonseca ha diramato la lista dei 23 convocati: Sportiello, Torriani e Longoni; i difensori Calabria, Kalulu, Tomori, Thiaw, Gabbia, Florenzi, Terracciano e Jimenez; i centrocampisti Adli, Pobega, Loftus-Cheek, Bennacer, Saelemaekers e Bonomi; e gli attaccanti Cuenca, Chukwueze, Chaka Traoré, Liberali, Maldini e Colombo.