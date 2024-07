Arriva l’ufficialità e il Milan esulta: colpo più vicino

L’ufficialità spalanca le porte al Milan per l’acquisto: i rossoneri possono intensificare i contatti per chiudere subito il secondo colpo

Alvaro Morata sarà il nuovo numero 9 del Milan. Dopo aver cercato a lungo Zirkzee, i rossoneri hanno ripiegato sull’attaccante spagnolo. Arriva dall’Atletico Madrid per circa 15 milioni di clausola, firmerà un contratto di 4 anni (con uno in più di opzione) a 4,5 milioni.

Un’operazione non troppo costosa per un centravanti di assoluto valore. Che può sostituire Giroud in tutto e per tutto: sia come centravanti titolare e sia come uomo di esperienza e spogliatoio.

Ma non è finita qui.

Moncada e Ibrahimovic, in attesa di capire cosa succederà con Jovic (ha qualche richiesta), a prescindere da tutto hanno intenzione di prendere comunque un altro attaccante.

Le ipotesi più calde sono due, e una di queste proprio in questi minuti, grazie ad un’altra ufficialità, può diventare quella definitiva.

Fullkrug si avvicina al Milan, il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’acquisto

Arrivare a Tammy Abraham della Roma è complicato poiché non c’è accordo fra le due società. Una situazione che sta spingendo i rossoneri a fiondarsi sull’altro obiettivo: Niclas Fullkrug. E adesso c’è anche un motivo in più.

Il Borussia Dortmund aveva fatto sapere di aver messo in stand-by l’acquisto di Serhou Guirassy perché durante le visite mediche era stato riscontrato un infortunio.

Evidentemente la situazione è rientrata perché proprio in questi minuti la società tedesca ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante francese.

Arriva dallo Stoccarda per 17 milioni, cifra della clausola rescissoria (anche lui, fra l’altro, era stato accostato ai rossoneri nei mesi scorsi).

Il suo arrivo in giallonero, quindi, potrebbe essere un via libera per Fullkrug, che a questo punto si ritrova davanti Haller e, appunto, Guirassy.

Il Milan potrebbe quindi intensificare i contatti in queste ore per strappare il sì definitivo, sia al calciatore che al club. I rossoneri puntano al prestito, che sembra essere la formula migliore in assoluto.

Con lui l’attacco di Fonseca sarebbe al completo, sul piano numerico e su quello delle caratteristiche.

Il tedesco, a differenza di Morata, è un attaccante d’area di rigore, un classico centravanti utile soprattutto in quelle situazioni in cui è necessario alzare la palla e cercare la spizzata di testa.

Si muove benissimo, ragiona da bomber puro: come attaccante di riserva sarebbe un grande lusso, e soprattutto garantirebbe a Fonseca soluzioni di gioco diverse.