Calciomercato Milan, arriva anche Abraham? L’annuncio sulla trattativa

Il Milan vuole definire le operazioni in entrata per l’attacco. Dopo Morata, i rossoneri sembrano voler puntare anche su Abraham.

Alvaro Morata sarà a breve un nuovo calciatore del Milan. Dopo l’esperienza spagnola all’Atletico Madrid, il bomber della Roja tornerà in Italia per diventare il nuovo numero nove dell’attacco rossonero. Mister Paulo Fonseca non vede l’ora di abbracciare il suo nuovo attaccante, per continuare il lavoro sul campo iniziato già da qualche giorno.

Il Milan sembra però non voglia fermarsi qui. Un’indiscrezione degli scorsi giorni, che vedeva l’inglese Tammy Abraham vicino al trasferimento in quel di Milano, addirittura in vantaggio sul numero 7 della Spagna, potrebbe trovare conferme nell’evoluzione della vicenda resa nota in queste ultime ore. Il Diavolo potrebbe affondare presto il secondo colpo in attacco: ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, la pista Abraham non tramonta: in corso i primi contatti

Nella corso della scorsa settimana, dopo che il Milan aveva deciso di puntare tutto su Alvaro Morata a seguito della fumata nera per Joshua Zirkzee, si è fatta largo anche l’ipotesi di un altro attaccante da inserire nel reparto offensivo rossonero, per completare il pacchetto insieme al capitano della Spagna e al serbo Luka Jovic. Il nome in questione è quello di Tammy Abraham, attaccante 26enne della Roma, tornato a calcare i campi di gioco nell’ultima parte dello scorso campionato e che cerca una sfida di rilancio dopo il terribile infortunio al ginocchio che l’ha messo ko per quasi un anno.

Secondo quanto riportato sul profilo X dal giornalista Florian Plettenberg di SkyDeutschland (Germania), ci sarebbero contatti in corso tra l’attaccante inglese e la dirigenza rossonera, dopo i primi approcci di qualche giorno fa:

Tammy Abraham ha tante opzioni in estate, ma ci sono stati primi e concreti colloqui con il Milan. E sono in corso. Il contratto con l’AS Roma è valido fino al 2026. L’attaccante 26enne è pronto per una nuova sfida.

Il Milan, dopo la certezza Morata, sembra voler puntare sul talento di Abraham, il quale ad oggi è una scommessa. L’infortunio che ha tenuto il bomber giallorosso lontano dal terreno di gioco per quasi un anno ne ha rallentato il percorso di crescita, ma il calciatore, sin dai primi giorni del ritiro estivo con la Roma di Daniele De Rossi, sta lanciando segnali importanti sulla propria condizione fisica. Al duo Ibra–Moncada, l’arduo compito di prendere una decisione in via definitiva, così da affondare il colpo.