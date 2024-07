Calciomercato Milan, beffa dietro l’angolo: l’Atletico Madrid non ci sta

Possibile beffa per il Milan che dovrà tenere sotto controllo le prossime mosse dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli sono pronti allo sgarbo.

Gli ultimi giorni sono stati (e continuano ad esserlo) senza dubbio molto intensi per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Dopo alcune settimane a rilento, i Rossoneri stanno cercando di spingere il piede sull’acceleratore per regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca un organico di livello nel minor tempo possibile. Ad essere maggiormente sotto i riflettori è Alvaro Morata, per il quale nelle ultime ore sembra arrivata la fumata bianca per il suo approdo in rossonero.

Oltre al centravanti spagnolo, però, nel mirino della dirigenza è finito anche il francese Youssouf Fofana. Il centrocampista transalpino ha da tempo detto sì al Diavolo, con il principale ostacolo che è rappresentato dalle richieste del Monaco. Il club francese chiede, infatti, 25 milioni di euro per lasciar partire il classe ’99: cifra ritenuta troppo alta dal Milan. Il 25enne sembra destinato a vestire la casacca rossonera, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una svolta tutt’altro che positiva.

Milan-Fofana, si inserisce l’Atletico Madrid: contatti avviati

A mettere i bastoni tra le ruote al Milan potrebbe esserci proprio l’Atletico Madrid, ormai rassegnato a dire addio a Morata, che nelle ultime ore sembrerebbe aver messo nel mirino Fofana. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, sulle tracce del francese ci sarebbe anche il club spagnolo che avrebbe addirittura trovato un accordo con il giocatore. I Colchoneros di Diego Simeone sembrano, dunque, iscritti alla corsa per il centrocampista in quello che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio testa a testa con i Rossoneri.

Anche gli spagnoli non hanno, però, ancora trovato un’intesa con il Monaco. Per non rischiare la clamorosa beffa, il Milan dovrà quindi cercare di trovare il prima possibile l’accordo con il club monegasco. Negli scorsi giorni, nonostante i due club fossero ancora distanti, la sensazione sembrava essere quella che alla fine l’intesa si sarebbe potuta trovare. Ora, però, tutto rischia di complicarsi.

Il Diavolo dovrà evitare ad ogni costo un’asta con l’Atletico Madrid, con le richieste del Monaco che ovviamente si alzerebbero ulteriormente. Per questo motivo è possibile che nei prossimi giorni possa arrivare la contro-offensiva del Milan, che potrebbe anche decidere di venire in contro alle richieste del club francese. Da diverso tempo Fofana è il primo nome nella lista della dirigenza e dover cambiare i piani a poche settimane dall’inizio del campionato non farebbe di certo piacere.