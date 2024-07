Calciomercato Milan, l’agente del titolarissimo non ci sta: arriva la smentita sulle voci di cessione

Dopo due annate deludenti che hanno visto il Milan lontano dalla vetta della classifica, i rossoneri sono pronti a fare un mercato con i fiocchi per regalare nuove gioie ai propri tifosi. Paulo Fonseca, il neo allenatore del Milan, è determinato a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Attualmente, il tecnico portoghese è impegnato negli Stati Uniti con la squadra per il ritiro precampionato, dove sta lavorando intensamente per preparare i suoi giocatori alla prossima stagione.

La dirigenza del Milan è consapevole delle aspettative elevate e sta cercando di rinforzare la rosa con nuovi colpi di mercato: l’obiettivo è quello di creare una squadra competitiva in grado di lottare per lo scudetto e di fare bene anche in Europa.

Si vocifera di trattative avanzate per alcuni giocatori di alto profilo, che potrebbero fare la differenza e portare quella qualità ed esperienza necessarie per il salto di qualità.

Nelle ultime ore però, una voce di mercato riguardante un calciatore molto importante per il Milan ha attirato l’attenzione dei media: si era diffusa l’indiscrezione di una possibile cessione, che ha scosso i tifosi rossoneri. L’agente del giocatore ha prontamente smentito tali voci.

Il Milan mira a non smantellare il gruppo creatosi in questi anni, aggiungendo a loro giocatori di livello che possano aiutare la società a raggiungere traguardi importanti.