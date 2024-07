Calciomercato Milan, l’Arabia non molla la presa: può partire a sorpresa

Calciomercato Milan, il rossonero potrebbe dire addio.Le sirene arabe diventano sempre più insistenti: il club valuta seriamente la cessione

Tantissimi i cambiamenti avvenuti in casa Milan in questi mesi e tra questi spicca necessariamente il cambio di guida tecnica: Paulo Fonseca ha ereditato la panchina di Stefano Pioli che dopo anni in rossonero ha chiuso il suo ciclo.

E’ stato tempo di cambiamenti anche per quanto riguarda la rosa: salutati Giroud e Kjaer la dirigenza si è catapultata sul mercato senza però giungere ad affondi veri e propri. A fare da eccezione soltanto l’arrivo ufficiale del capitano della Nazionale spagnola Alvaro Morata che va ad ereditare il posto lasciato vacante da Giroud.

Se quindi il mercato in entrata tende a raffreddarsi, Fofana e Pavlovic sembravano ad un passo, tra le uscite si registra qualche movimento: un centrocampista, dimostratosi spesso fortemente attaccato ai colori rossoneri, potrebbe dire addio direzione Arabia Saudita.

Milan, sirene arabe per Adli: la situazione

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Yacine Adli potrebbe essere vicino a terminare la sua esperienza in rossonero: su di lui infatti ci sarebbero diversi club della Saudi Pro League che sarebbero interessati ad acquisire le sue prestazioni.

Sarebbe giunta, in particolare, già una prima offerta al Milan che tuttavia ha rimandato al mittente la proposta, inferiore rispetto a quanto richiesto dal club per la sua cessione e cioè una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Adli, che di recente aveva accettato di cedere la maglia numero 7 al nuovo acquisto Morata, ha messo a referto fino ad ora soltanto 39 presenze ed 1 gol in rossonero ma si è spesso lasciato andare a gesti di stima e di affetto nei confronti del club.

Una sua cessione non appare però improbabile considerata la potenza economica dei club sauditi che potrebbero, in maniera agevole, giungere alla cifra richiesta dal club.

La sua cessione andrebbe a finanziare le operazioni per gli altri nomi sul taccuino della dirigenza: da Pavlovic, mancano da definire soltanto i dettagli, ad Emerson Royal, per cui il Milan attende una risposta da parte del Tottenham all’offerta di circa 10 milioni di euro.

Non solo, il Milan ha la necessità di integrare il proprio centrocampo, anche in virtù di una possibile cessione di Adli: l’obiettivo numero uno è senz’altro il francese Fofana, su cui si registra un interessamento dell’Atletico Madrid e del Manchester United con i rossoneri che potrebbero quindi virare anche su Samardzic, profilo che piace e non poco alla dirigenza e con il quale ci sarebbe già un accordo di massima.