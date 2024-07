Calciomercato Milan, salta la cessione del giocatore: l’annuncio ufficiale, resta in rossonero

News Milan, l’annuncio non lascia alcun dubbio. Il titolarissimo sarà ancora rossonero nella prossima stagione.

Sono settimane intense in casa del Milan in quanto si programma la prossima stagione per poter accontentare il nuovo allenatore Paulo Fonseca, in modo tale da migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra. Il tecnico, infatti, vuole avere al più presto chiara la situazione della rosa, con i nuovi innesti e le uscite, così da poter studiare e arrivare preparato alle prime partite in campionato.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera lavora sia sul mercato in entrata ma anche per quello in uscita soprattutto dopo le difficoltà riscontrate nelle prime settimane di mercato. La società ha chiuso già il primo colpo in attacco, dopo l’addio di Giroud, infatti, si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Alvaro Morata, giocatore pronto che conosce molto bene il campionato italiano. Ora, punta a intervenire anche negli altri reparti della rosa come la difesa e il centrocampo.

Nel frattempo, la squadra di Fonseca si prepara ad affrontare la tournée americana per poter arrivare in ottime condizioni per l’inizio della prossima stagione. Prenderà il via nella mezzanotte italiana del 28 luglio dove i rossoneri hanno in programma la partita contro il Manchester City. Inoltre, il Milan dovrà affrontare anche il Real Madrid, primo agosto alle ore 02:30, per poi concludere il ritiro con la sfida contro il Barcellona in programma mercoledì 7 agosto alle ore 01:30. Oltre a sfidare grandi squadre, è un’opportunità anche di far conoscere i giocatori rossoneri al nuovo mister anche in ottica mercato per eventuali uscite. Infatti, sono presenti molti giocatori, come Davide Calabria, con un contratto in scadenza il prossimo anno e la dirigenza dovrà prendere una decisione sul loro futuro.

Mercato Milan, importanti novità dalla Francia sul futuro di Davide Calabria

Importanti novità arrivano direttamente dalla Francia e riguardano anche il mercato in uscita del Milan. Questo perché, anche se non si trovavano troppe conferme, una squadra francese, nelle scorse ore, aveva puntato gli occhi sul terzino rossonero Davide Calabria. Infatti, lo Strasburgo era interessato al capitano del Milan, nel caso in cui non fosse riuscito ad arrivare al suo principale obiettivo per la difesa. Nelle ultime ore, però, è arrivato l’annuncio ufficiale, da parte del club transalpino, di un nuovo acquisto proprio in quel ruolo. Di seguito è riportata la notizia.

Lo Strasburgo, squadra molto ambiziosa e con la stessa proprietà del Chelsea, in queste ore, ha annunciato di avere ufficialmente un nuovo terzino destro, che è in arrivo a titolo definitivo dal Rennes e si tratta di Guela Doué, 21 anni, prima scelta del club.

Di conseguenza, questa operazione allontana così la cessione di Davide Calabria, giocatore che è in scadenza nel 2025 e che ancora non ha rinnovato.