Calciomercato Milan, Thiaw può dire addio: fissato il prezzo per cederlo

Il giovane difensore del Milan e capitano della Germania Under 21 potrebbe lasciare Milano all’alba della sua terza stagione.

Negli ultimi giorni, voci sempre più insistenti suggeriscono un possibile addio di Malick Thiaw dal Milan. Arrivato al Milan ormai tre stagioni fa, il tedesco ha trovato sempre più spazio nelle rotazioni di Pioli sia per la sua crescita personale sia per i problemi che lo scorso anno hanno avuto i centrali rossoneri, Tomori e Kjaer su tutti.

Le sue prestazioni però non sono state sempre impeccabili e ha dimostrato di patire molto la difesa altissima di Pioli, marchio di fabbrica anche di Paulo Fonseca. In più, ha avuto anche molti problemi fisici sia in questa stagione sia in quella passata, dimostrando non una grandissima affidabilità dal punto di vista infortuni. Alla luce di tutti questi aspetti, la sua permanenza non è affatto scontata: su di lui infatti è piombato un club di Premier League.

Milan, Thiaw va in Premier? Ibra chiede 40 milioni

Il Newcastle, club che ha già strappato Sandro Tonali ai rossoneri nella scorsa finestra di mercato, sembra essere fortemente interessato al giovane difensore tedesco. Secondo calciomercato.com, il Milan non considera Thiaw incedibile, nonostante lo ritenga centrale nel proprio progetto e potrebbe accettare di privarsi del suo talento con una proposta allettante.

Il club inglese e l’entourage del giocatore stanno valutando la possibilità di un trasferimento in Premier League, ma la cifra richiesta per l’operazione è tutt’altro che modesta. Zlatan Ibrahimovic, insieme alla dirigenza rossonera, ha fissato il prezzo di partenza a 40 milioni di euro.

Tale somma rappresenta una valutazione significativa per un difensore che ha mostrato grande potenziale, ma che ancora deve affermarsi pienamente nel panorama calcistico internazionale. Arrivato al Milan nel 2022, il giovane tedesco ha dimostrato di avere qualità tecniche e fisiche notevoli, guadagnandosi la fiducia di allenatori e tifosi. Tuttavia, il richiamo della Premier League e la prospettiva di giocare in una squadra ambiziosa come il Newcastle potrebbero influenzare la decisione finale del giocatore e del suo entourage, così come la possibilità di vedersi aumentare notevolmente lo stipendio.

La situazione resta da monitorare ed è lontanissima dal definirsi chiusa ma l’eventuale partenza di Thiaw a determinate cifre potrebbe rappresentare una spinta incredibile per il mercato rossonero: Fonseca aspetta ancora un mediano box to box da affiancare a Bennacer, un terzino destro di qualità e di spinta (Emerson Royal?) e un’altra punta da affiancare al neo acquisto Alvaro Morata, viste le poche certezze date da Luka Jovic.