Colpo Milan, arriva la smentita: “Troppo costoso”

Arriva la smentita, il Milan non sta trattando l’acquisto di questo calciatore. Il problema è il costo del cartellino, tutti i dettagli

Il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa e accontentare le richieste di Fonseca. Gli obiettivi sono ormai dichiarati a noti a tutti: Pavlovic per la difesa, Fofana per il centrocampo.

E, se dovesse esserci un’uscita – magari uno fra Pobega, Daniel Maldini e Saelemaekers -, la società potrebbe provare il colpo a sorpresa Samardzic con il quale sono in corso dei contatti.

Il serbo è stato vicinissimo ai rossoneri diverso tempo fa, ancor prima dell’Udinese: aveva anche visitato Milanello e parlato con Paolo Maldini, ma alla fine insieme alla sua famiglia scelse di restare in Serbia.

Dopo aver sfiorato l’Inter un anno fa, adesso potrebbe finalmente approdare a Milano, ma è una situazione tutta in divenire e che, come detto, dipende molto dalle prossime uscite.

Negli ultimi giorni, inoltre, è stato accostato ai rossoneri anche un altro giocatore proveniente dal Belgio, ma l’indiscrezione è stata smentita.

Milan, non è un obiettivo: arriva la smentita

Che non sia un obiettivo del Milan è stato svelato da Carlo Pellegatti nel suo ultimo video su YouTube. Secondo quanto riportato dal giornalista, per il giocatore non è in corso alcuna trattativa.

Forse solo una richiesta di informazioni, ma le cifre sono troppo alte ed è quindi fuori dal target della società. Si tratta di Fernandez–Pardo, un esterno d’attacco del Gent, esploso in maniera incredibile nel post season con sette gol segnati in dieci presenze (dopo una regular season di anonimato).

Gol e prestazioni che hanno fatto schizzare il suo prezzo fra i 15 e i 20 milioni, e quindi ormai inaccessibile, anche perché il Milan lo avrebbe al massimo inserito nella squadra B che farà la Serie C il prossimo anno.

Un investimento del genere però non è in programma per il Milan Futuro, e in prima squadra non troverebbe spazio (ad oggi manca uno solo slot in attacco ed è il terzo attaccante).

Insomma, niente da fare quindi; restano vive invece le altre piste, cioè quella per Pavlovic, Fofana e Fullkrug. L’attaccante tedesco resta ancora un obiettivo, molto più di Abraham (difficile arrivare ad un accordo con la Roma): anche per lui però c’è distanza sul prezzo perché la richiesta è di 20 milioni e l’offerta non va oltre i 10, almeno per adesso.

Tutto può cambiare da qui ai prossimi giorni, ma una cosa è certa: il Milan deve chiudere il prima possibile a meno di un mese dall’inizio del campionato.