Conte stuzzica Ibrahimovic: frecciatina da non credere

Di seguito sono riportate le parole in conferenza stampa di Antonio Conte che stuzzicano Ibrahimovic in vista della prossima stagione.

La società rossonera è pronta a regalare la miglior squadra possibile al nuovo allenatore Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Per questo motivo si lavora sia sul mercato in entrata e in uscita, ma anche sul campo, con i primi allenamenti, per cercare di creare un gruppo solido che possa così iniziare nei migliori dei modi il campionato.

Il ruolo su cui la dirigenza del Milan lavora più di tutti è quello dell’attacco in quanto vogliono rimpiazzare Olivier Giroud nel migliore dei modi possibili. Il calciatore individuato conosce molto bene la serie A, parliamo, infatti, di Alvaro Morata che darà la sua risposta definitiva una volta concluso l’Europeo in quando giocherà la finale con la sua Spagna.

Ma non sarà l’unica operazione di mercato, infatti, l’obiettivo è quello di migliorare la squadra in ogni reparto per renderla ancora più competitiva in vista delle varie competizioni che dovrà affrontare. Oltre all’attacco, dove Morata non è l’unico nome in entrata, Furlani e Moncada programmano le mosse di mercato per trovare anche rinforzi per la mediana e per la difesa. I profili cercati, infatti, devono essere in linea con l’idea di calcio che l’allenatore, Paulo Fonseca, vuole proporre.

La frecciatina di Conte sul gioco a Ibrahimovic e Fonseca

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, oggi è intervenuto nella sua prima conferenza stampa del Napoli e ha risposto alle domande dei giornalisti. Durante il suo intervento, ha replicato indirettamente a Fonseca e Ibrahimovic. Di seguito riportato quello che bisogna sapere sulla frecciatina di Conte.

Paulo Fonseca ha dichiarato che lui vuole proporre un calcio dominante che renderà orgogliosi i tifosi del Milan e che di conseguenza saranno una squadra ambiziosa.

Come ha fatto notare il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, Conte ha stuzzicando, replicando indirettamente, sia Ibrahimovic che Fonseca. Infatti, l’allenatore salentino ha dichiarato che la sua squadra dovrà essere intensa, non vuole una squadra passiva ma una squadra che faccia la partita.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato dicendo che a parole si possono fare gli scienziati

“Vorremmo essere dominanti e dire tante cose, poi l’altra squadra è più forte e ti mette là dietro e ti devi mettere l’elmetto”

Per Antonio Conte, quindi, è importante parlare poco, pochi proclami e di conseguenza così più bello sarà sorprendere.