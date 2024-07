Dal Milan alla Premier: notizia a sorpresa dall’Inghilterra

Notizia di calciomercato direttamente dall’Inghilterra: un club inglese è piombato su un giocatore chiave del Milan.

Il calciomercato del Milan continua a prendere sempre più la scena. In Serie A il Napoli si è mosso d’anticipo ed ha chiuso alcune importanti operazioni: su tutte quella di Alessandro Buongiorno, difensore centrale, nel mirino rossonero dalla scorsa finestra di mercato invernale. Poi c’è la Juventus che ha rivoluzionato il centrocampo ed aspira a migliorare il reparto offensivo mentre l’Inter sta puntellando una squadra già di altissimo livello.

D’altro canto la dirigenza rossonera starebbe valutando di migliorare le alternative nel ruolo di centravanti: posto lasciato vuoto da Olivier Giroud ed occupato, per ora, solo da Alvaro Morata. Nel mirino, infatti, ci sarebbe anche Niclas Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund. Furlani e Moncada, inoltre, sono a lavoro per allungare la rosa anche a centrocampo cercando di dare più quantità e qualità: i principali indiziati sono rispettivamente Fofana del Monaco e Samardzic dell’Udinese.

Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, un giocatore chiave dei rossoneri sarebbe sotto i riflettori di un club inglese che vorrebbe riagganciare l’Europa dopo il nono posto finale dell’ultimo campionato. Il calciatore in questione è Fikayo Tomori.

Tomori in orbita Premier League: ecco cosa sta succedendo

Fikayo Tomori è uno dei calciatori imprescindibili nelle fila dei rossoneri ma il suo profilo, nelle ultime ore, è stato preso in considerazione da un club inglese, voglioso di rilancio in Europa: il West Ham. Gli Hammers devono necessariamente migliorare il proprio pacchetto difensivo per evitare i numerosi errori che hanno condannato il club fuori dall’Europa che conta, dopo la vittoria della Conference League risalente soltanto ad un anno fa, ai danni della Fiorentina.

La valutazione di mercato di Tomori è di circa 40 milioni di euro: una cifra alta ma non del tutto proibitiva per il West Ham che, finora, non ha presentato una vera e propria offerta ma si è limitata soltanto a monitorare la situazione e provare eventualmente ad anticipare alcune squadre che potrebbero avanzare qualche offerta.

L’ex centrale del Chelsea è una colonna portante del Milan e la società vorrebbe tenerlo a disposizione del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Infatti dopo gli addii di Mattia Caldara e Simon Kjaer, la dirigenza rossonera non vorrebbe cedere nessun altro difensore ma solo arricchire il reparto con nuove alternative da affiancare a Tomori e Thiaw, quest’ultimo nei radar del Newcastle.