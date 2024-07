Fofana-Milan, affare a rischio: la mossa del Monaco spaventa i rossoneri

Scossone nel calciomercato del Milan. Il Monaco potrebbe cambiare i piani per Fofana. La mossa del club del Principato spaventa la dirigenza rossonera.

Giorni intensi di lavoro in via Aldo Rossi. Il Milan sta intensificando i contatti per accontentare i desideri di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese vuole avere al più presto i nuovi innesti per arrivare all’esordio in campionato già calati nell’ambiente rossonero. O, meglio ancora, se le new entry raggiungano la squadra negli Stati Uniti, per disputare i primi impegni stagionali nelle amichevoli di prestigio previsti nelle prossime settimane.

L’ex tecnico di Roma e Lille, tra le altre, potrebbe accogliere presto Strahinja Pavlovic. La trattativa con il serbo del Salisburgo è decollata. L’accordo tra le parte è atteso in tempi brevi, con il difensore entusiasta di iniziare l’avventura in rossonero. Più vicino anche Emerson Royal. I contatti con l’entourage del calciatore sono ripresi dopo settimane di stallo e anche il Tottenham potrebbe cedere di fronte ad una richiesta attorno ai 15-20 milioni di euro.

Al momento appare più indietro l’operazione Fofana. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Il centrocampista, che già da marzo si è messo sul mercato, attende il Milan, ma la fretta di conoscere il suo futuro sale. A sorpresa potrebbero cambiare anche i piani del Monaco.

Milan, Fofana ha fretta: il Monaco potrebbe cambiare la strategia

In base a quanto affermato da Calciomercato.com, il Monaco, rappresentato dal ds Thiago Scuro, non ha ancora accettato la proposta di 14 milioni di euro messi sul piatto dal Milan. Il 42enne dirigente brasiliano , subentrato a Paul Mitchell, ora vuole di più. Consapevole della scelta del suo gioiello, la società monegasca vuole monetizzare il più possibile dalla cessione ormai certa del mediano francese. E allora l’asta è l’ipotesi che più fa leccare i baffi al club del Principato.

Al momento il Diavolo è l’unico offerente per Fofana, ma Atletico Madrid e Manchester United mantengono un occhio vigile sul centrocampista. I due top team monitorano la situazione, in attesa di sferrare il colpo da un momento all’altro. Un attacco che potrebbe mettere spalle al muro il Milan, che si troverebbe scavalcata di netto nella corsa al classe 1999.

Non c’è più tempo da perdere. Youssouf vuole il rossonero, sentimento corrisposto ma che, chiaramente ha un prezzo. Un costo che sembra lievitare di giorno in giorno, fino a raggiungere picchi di 35-40 milioni. La concorrenza è arcigna, ma il Milan non può assolutamente perdere il treno Fofana.