Fullkrug Milan, svolta in arrivo: succederà in settimana

I rossoneri hanno il mirino puntato all’attaccante del Borussia Dortmund, fondamentali i prossimi giorni per la riuscita dell’affare.

Giorni di preparazione in casa Milan che si avvicina allo start della nuova stagione. Paulo Fonseca si sta calando con grande spirito nell’avventura milanista, il tecnico portoghese ha intenzione di portare il club in alto attraverso un gioco propositivo e incantevole. Inevitabilmente, l’ex allenatore della Roma avrà bisogno del necessario tempo per ambientarsi ed entrare pienamente nell’esperienza rossonera. Un ulteriore aspetto da considerare, inoltre, sono gli acquisti che il lusitano riceverà nella finestra di calciomercato in corso.

Sono diversi i calciatori che ruotano in orbita Milan, ma c’è grande attenzione al reparto offensivo. Alvaro Morata, non è una notizia, è il principale obiettivo dei meneghini che riceveranno indicazioni definitive solo dopo la fine dell’Europeo programmata questa sera con l’atto finale tra la sua Spagna e l’Inghilterra. Oltre all’ex Juve, inoltre, negli ultimi giorni rimbalza con insistenza il nome di Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è un forte obiettivo della società lombarda che intende rinforzare l’attacco con profili che assicurano garanzie. La trattativa che porta al 31enne giallonero potrebbe ricevere una significativa svolta nei giorni a seguire, svelata la mossa del Milan.

Milan, in programma contatti con il Borussia: fiducia per Fullkrug

Il Milan vuole Niclas Fullkrug, attaccante tedesco reduce dall’Europeo con la Germania. Il 31 enne del Borussia Dortmund, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe avvicinarsi a vestire la maglia rossonera nei giorni della settimana prossima: il club milanese, infatti, è pronto ad affondare il colpo e capire la richiesta economica del Borussia. Il valore del giocatore non dovrebbe causare eccessivi fastidi alle disponibilità del Diavolo che avrebbe, dunque, la strada spianata per l’acquisto dell’attaccante. Nelle ultime ore, l’interesse nei confronti di Fullkrug è aumentato e la dirigenza milanista ha già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore.

L’arrivo del tedesco non escluderebbe per nessuna ragione l’approdo di Alvaro Morata. Paulo Fonseca, infatti, è intenzionato a fare affidamento su diversi calciatori di livello e di grande esperienza. Una strada intrapresa dopo la clamorosa beffa Zirkzee, prossimo a sbarcare in Premier League. L’olandese, come dichiarato da Ibrahimovic, fa ormai parte del passato: il Milan del presente e del futuro – non troppo lontano – potrebbe ruotare intorno ad Alvaro Morata e soprattutto Niclas Fullkrug, oltre che al già presente Luka Jovic. Restano gli ultimi giorni di attesa per il popolo milanista prima di definire i colpi offensivi.