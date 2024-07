Ha deciso, vuole solo il Milan: lo ha già comunicato al club

Il giocatore ha già comunicato al club la forte volontà di trasferirsi al Milan: l’affare si può fare ma serve l’offerta giusta

Il mercato del Milan è finalmente arrivato ad una svolta. Mentre la squadra è negli States per la tournée, la società è al lavoro per chiudere le trattativa. Finalizzate le cessioni di Daniel Maldini e Colombo, attesi in Italia nelle prossime ore per firmare rispettivamente con Monza ed Empoli, adesso tocca agli acquisti.

Geoffrey Moncada è rimasto in Italia proprio per definire il doppio acquisto: Pavlovic ed Emerson Royal. Per entrambi è praticamente fatta: il difensore arriva per circa 18 milioni, accordo raggiunto in serata (come raccontato da Matteo Moretto); svolta anche per il terzino brasiliano, per il quale però c’è bisogno di sistemare ancora alcuni dettagli.

L’accelerata nella trattativa con il Tottenham è arrivata dopo l’infortunio di Florenzi, che resterà fuori dai campi per un bel po’ di tempo. Anche questo è un affare che si può chiudere per poco meno di 20 milioni.

Doppio colpo in arrivo quindi, in attesa di sviluppi anche sul fronte Fofana. Oltre al francese, il Milan è ancora al lavoro per un acquisto anche in zona trequarti. Oggi ci sono stati nuovi contatti.

Il giocatore spinge per andare al Milan, i dettagli

Il giocatore in questione è Lazard Samardzic, una pista a sorpresa che si è aperta solo negli ultimi giorni. Il Milan ha già in mano il sì del centrocampista. Che, un anno fa, più o meno di questi tempi, è stato ad un passo dall’Inter, trattativa poi saltata per le divergenze col papà agente.

Dopo aver perso quel treno, ora Samardzic non vuole rinunciare a questa nuova possibilità. Come riportato da Fabrizio Romano, anche nella giornata di oggi il giocatore ha avuto dei contatti con l’Udinese per provare a sbloccare la trattativa.

Il serbo è stato molto chiaro: la sua unica e sola volontà è quella di andare al Milan. Tentativo di pressing quindi, anche se i friulani restano sulla loro posizione.

Sono aperti alla possibilità di lasciar andar via il giocatore, che si sente pronto finalmente per fare questo importante passo in carriera. L’affare si fa a patto che arrivi un’offerta da almeno 25 milioni.

L’Udinese ha provato a chiedere ai rossoneri il cartellino di alcuni giovani, fra cui anche Zeroli, ma i rossoneri non ne hanno voluto sapere. Al contrario, no secco dei bianconeri a Pobega come contropartita: il centrocampista piace ma come operazione slegata a quella per Samardzic.

Al momento il Milan ha altre priorità, ma il trequartista resta una pista da seguire con grande attenzione.