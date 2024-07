Milan, tifosi in festa: l’annuncio fa felici tutti

Un ex allenatore del Milan e ora opinionista calcistico si è espresso sulla situazione attuale della squadra e sul mercato del Diavolo.

In casa Milan cresce l’attesa per l’inizio della prossima stagione, che sarà fondamentale per rialzare la testa dopo la deludente annata appena conclusa. La tifoseria, come anche la società, spera di vedere una squadra più costante e propositiva, che sia capace di vincere e convincere attraverso buone prestazioni. Dunque, il nuovo allenatore Fonseca, dovrà riuscire a trasmettere ai propri giocatori la sua idea di calcio e al tempo stesso il club, avrà il compito di fornire all’allenatore giocatori funzionali al suo gioco. In merito a ciò Arrigo Sacchi, ex allenatore e ora opinionista calcistico, ha parlato del Milan in un intervento presente nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Sacchi sul Milan: “Gli acquisti possono fare la differenza”

Arrigo Sacchi, classe 1946, ha un passato a tinte rossonere dopo essere stato tecnico del Milan dal 1987 al 1991 e successivamente anche nella stagione 1996-1997. L’opinionista ha dunque parlato della sua vecchia squadra partendo dall’acquisto di Alvaro Morata. L’ex allenatore ha definito l’acquisto dello spagnolo “Un’ottima mossa“, sottolineando l’importanza del giocatore non solo sul campo ma anche all’interno dello spogliatoio.

Sul fronte mercato, Sacchi ha dichiarato: “Il Milan sta cercando di chiudere per Fofana dopo essersi assicurato Morata e continua a inseguire Pavlovic: operazioni condivisibili a patto che siano state concordate con l’allenatore. Le squadre non si fanno mettendo insieme le figurine, ma dando un’identità, uno stile, un gioco a tutto il gruppo. Questo mi aspetto da Fonseca. L’Atalanta, quest’anno, ha conquistato l’Europa League senza spendere cifre stratosferiche: è la dimostrazione che il lavoro e le idee, alla lunga, pagano sempre”.

Sacchi ha sottolineato l’importanza del ruolo di Fonseca all’interno del mercato rossonero, affermando che la società deve acquistare giocatori affidabili e funzionali per il gioco del tecnico portoghese. Infine si è parlato anche della rivalità con l’Inter, che secondo Sacchi “resta ancora avanti” rispetto al Milan. Tuttavia, l’ex allenatore confida nelle potenzialità dei rossoneri e nelle doti tecniche di mister Fonseca: “Ci si chiede, e i tifosi hanno ragione a porsi l’interrogativo, se il Milan sia già pronto per tentare la scalata verso lo scudetto. Sono sincero: credo che l’Inter sia un po’ più avanti, perché ha appena vinto il titolo e perché lavora con lo stesso allenatore e con lo stesso gruppo da tre anni. Però sono convinto che, se i rossoneri faranno le cose giuste, allora avranno la possibilità di bruciare le tappe e di compiere qualcosa di straordinario”.