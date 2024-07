Mercato Milan, beffa della Juve: tifosi spiazzati

Il Milan è l’unica big della Serie A a non aver ancora comprato nessun calciatore, rischia di subire un ulteriore beffa da parte di un altro club italiano.

Il Diavolo è da tempo alla ricerca di un centravanti ma intanto porta avanti le trattative per il difensore centrale Pavlovic e per Fofanfa . Acquisto che andrebbe a ricoprire la zona centrale del campo, con Bennacer che probabilmente partirà per l’Arabia. Intanto però la ricerca del centravanti è estenuante, Joshua Zirkzee è pronto a svolgere le visite mediche in Inghilterra per il Manchester United. Il club in Via Aldo Rossi dovrà provare ad accontentare i suoi tifosi visto che negli ultimi mesi ci sono state svariate contestazioni alla società.

In primis per Pioli, i tifosi del Milan erano quasi concordi all’unanime sul dover mandare via il tecnico di Parma. Poi per la situazione Joshua Zirkzee, col Diavolo che si è lasciato sfuggire l’olandese per questioni legate alle commissioni e poi per Fonseca come scelta tecnica. I tifosi rossoneri avrebbero preferito un allenatore più blasonato come, ad esempio, Antonio Conte. Starà a Fonseca rispondere sul campo e a Moncada e Furlani mettersi in azione nel calciomercato estivo.

La Juve vuole Broja, sgarbo al Milan?

Negli ultimi tempi il Milan ha posto sotto la sua attenzione svariate tipologie di centravanti, tempo fa il club in Via Aldo Rossi ha avuto modo di visionare Armando Broja del Chelsea. Centravanti albanese che ha affrontato anche l’Italia di Luciano Spalletti all’Europeo. La Juventus attualmente sembrerebbe più vicina al calciatore rispetto al club di Scaroni. Questo perché Arkadiusz Milik potrebbe lasciare la Juventus a breve, destinazione Turchia.

Stando a quanto riportato stamane da Tuttosport, l’uscita di Milik al Besiktas potrebbe sbloccare l’arrivo del centravanti albanese alla Continassa. Con la formula del prestito. Milik al Besiktas troverebbe una conoscenza dal campionato italiano, Ciro Immobile. Il Diavolo potrebbe trovarsi costretto a depennare dalla sua sfilza di nomi, quello di Broja del Chelsea. C’è anche da dire che il Milan ad oggi è in forte pressing su Morata ed è quindi probabile che si voglia optare per l’acquisto di un singolo centravanti date le permanenze di Okafor e Jovic.

Broja è da tempo nei radar di Cristiano Giuntoli, sin dai tempi di Napoli. Un centravanti che quando ne ha avuto la possibilità ha fatto molto bene in Premier. Come comprimario di Vlahovic sarebbe perfetto per la Juventus di Thiago Motta, il Milan evidentemente è certo che il “solo” acquisto di Alvaro Morata possa bastare li davanti.