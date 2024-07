Mercato Milan, Fonseca gongola: pronti due nuovi innesti

Dopo l’arrivo di Morata, il mercato del Milan è pronto a decollare: sempre più vicino l’accordo per l’arrivo dei due nuovi innesti richiesti da Fonseca.

Nonostante il mercato termini a fine agosto, come dichiarato direttamente da Giorgio Furlani, il Milan è pronto a fare sul serio. Dopo la telenovela per l’attaccante e l’arrivo di Alvaro Morata come nuovo numero nove, la dirigenza del club rossonero è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Nel corso di queste settimane sono state diverse le trattative portate avanti dal Diavolo e i prossimi giorni saranno cruciali per il completamento di alcuni di questi affari.

Per quanto riguarda i due obiettivi per il centrocampo la situazione sembrerebbe essersi per il momento raffreddata. Infatti, nonostante l’accordo per Youssouf Fofana sembrasse ad un passo, l’inserimento dell’Atletico Madrid avrebbe rovinato i piani del Milan, con il Monaco che avrebbe aumentato di molto le richieste iniziali. Anche per Lazar Samardzic ci sarebbe una fase di stallo tra Milan e Udinese, con le contropartite offerte dai rossoneri che non sembrerebbero interessare ai friulani.

Situazione molto diversa per quanto riguarda Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. Il Milan sarebbe infatti pronto ad avvicinarsi ancora di più alle richieste di Salisburgo e Tottenham, con i due calciatori che starebbero spingendo per approdare in rossonero. Si prospetta una settimana decisiva, con il club rossonero che intende chiudere i due affari nel giro di pochi giorni.

Milan, pronto il doppio colpo: si avvicinano Pavlovic ed Emerson Royal

Il Milan è pronto a chiudere il doppio colpo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club rossonero starebbe lavorando per portare a termine gli acquisti di Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. Per quanto riguarda il difensore serbo, Milan e Salisburgo sarebbero vicinissime all’intesa finale. Affare con gli austriaci che dovrebbe chiudersi intono ai 20 milioni di euro più un paio di bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 25 milioni. Per il classe 2001 pronto un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Anche l’approdo di Emerson Royal in rossonero sembrerebbe avvicinarsi sempre di più. I rossoneri avrebbero infatti migliorato ancora la loro offerta, arrivando a proporre al Tottenham 15 milioni di euro. La richiesta degli Spurs continua ad essere di 20 milioni di euro, ma le sensazioni sembrerebbero essere positive. Anche per il terzino brasiliano potrebbe essere la settimana decisiva, con la dirigenza rossonera pronta a regalare a Fonseca una nuova freccia per la fascia destra.