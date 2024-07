Mercato Milan, il difensore ha deciso il suo futuro: tifosi in estasi

Prosegue senza sosta il mercato del Milan, che ora è vicino alla chiusura della trattativa per l’acquisto di un nuovo difensore.

A Milano, sponda rossonera, si sta entrando nel vivo della sessione estiva di calciomercato. Il Milan sta lavorando senza sosta per chiudere un altro colpo di mercato importante, dopo aver definito quello di Alvaro Morata: il bomber spagnolo si legherà al Diavolo fino a giugno 2028, è ormai ufficiale. Mister Paulo Fonseca avrà a breve il suo nuovo attaccante, ed ora le attenzioni degli uomini di mercato milanisti possono orientarsi al pacchetto arretrato.

La necessità di inserire nelle rotazioni un altro difensore centrale è stata esternata dal tecnico portoghese, che si aspetta di essere accontentato prima dell’inizio del campionato di Serie A, che per il Milan avrà inizio il 17 agosto tra le mura amiche contro il Torino. Uno degli obbiettivi in lista, nelle ultime ore, si sta avvicinando sempre più, e non è escluso che possa diventare il secondo acquisto ufficiale dell’estate rossonera già nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, Pavlovic spinge per la cessione in Italia: la trattativa prosegue

Il Milan vuole Strahinja Pavlovic ed i difensore serbo vuole il Milan. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare il centrale a Milano prosegue, e nelle ultime ore il classe 2001 ha chiesto espressamente al Red Bull Salisburgo, proprietario del cartellino, di essere ceduto in Italia, al Diavolo. L’Atletico Madrid aveva mostrato interesse per il calciatore di proprietà degli austriaci, ma la volontà del 23enne ha di fatto allontanato l’insidia spagnola.

Mister Fonseca lo considera la prima opzione per rinforzare il pacchetto arretrato, perché ha centimetri, chili e la capacità di accettare l’uno contro uno anche lasciandosi alle spalle molto campo, si legge sulla rosea. Sarebbe il compagno di reparto ideale per Fikayo Tomori, la vera colonna portante della difesa rossonera del nuovo corso, e si andrebbe a giocare il posto con Malick Thiaw.

Nonostante la giovane età, Pavlovic ha già accumulato molta esperienza sia in ambito nazionale che internazionale. Sono 71 le presenze totali con la maglia del Salisburgo, di cui 12 in Champions League e 10 in Europa League. Il difensore è anche uno dei punti fissi della Nazionale serba, con la quale ha raggiunto quota 38 presenze. Un bottino niente male per il ragazzo, che nel Milan vede l’occasione di fare uno step importante per la propria carriera.