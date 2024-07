Mercato Milan, il difensore si avvicina: tifosi in estasi

Prosegue il mercato della squadra rossonera, che ora è vicina a chiudere la trattativa per il nuovo difensore.

In casa Milan si sta finalmente entrando nel vivo del mercato, con la dirigenza che si sta muovendo per chiudere altri colpi importanti dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Il 31enne spagnolo (ne farà 32 a ottobre), vestirà la maglia rossonera dopo aver firmato un contratto che lo lega al Diavolo fino al 2028. Ora che Fonseca ha il suo attaccante, le attenzioni degli uomini di mercato milanisti possono spostarsi sugli altri reparti. Infatti, il tecnico ex-Roma, aveva espressamente richiesto di occuparsi prima del reparto offensivo, per poi spostarsi sul centrocampo e sulla difesa.

Nella giornata di ieri è arrivata l’accelerata per il nuovo colpo in mezzo in campo, con Youssouf Fofana che è molto vicino al passaggio dal Monaco al Milan. Fondamentale per la buona riuscita della trattativa l’intervento di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird. Spostandosi invece sulla difesa, oltre che al terzino destro il Milan cerca un nuovo difensore centrale per dare solidità al reparto e il prescelto sembra essere il serbo Strahinja Pavlovic.

Milan: per la difesa si punta forte su Pavlovic

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport la volontà del Milan è chiara: puntare forte su Pavlovic per rinforzare la difesa. Il 23enne è di proprietà del Salisburgo e ha un contratto che lo lega agli austriaci fino al 2027. Il valore di mercato del giocatore serbo si aggira intorno ai 25 milioni di euro ma il Milan, come riportato dalla rosea, potrebbe chiudere a 20 più bonus. Fondamentale su questo aspetto la volontà del giocatore, che ha espressamente richiesto al suo attuale club di essere ceduto al Milan. L’accordo sul contratto tra Pavlovic e il Diavolo è già arrivato sulla base di un quinquennale a un milione e mezzo di euro.

Il classe 2001, nonostante la giovane età, ha già accumulato molta esperienza. In totale sono 71 le presenze con il Salisburgo, di cui 12 in Champions League. Il difensore serbo, ormai stabilmente presente nella rappresentativa nazionale del suo paese (con la quale ha già raggiunto quota 38 presenze), ha anche collezionato 10 gettoni in Europa League.

Nonostante l’età, Pavlovic ha già tanta esperienza internazionale, sia nelle coppe europee che nei diversi campionati. Infatti il classe 2001, oltre che in Austria, ha giocato anche in Belgio al cercles Bruges, in Francia al Monaco, in Serbia con il Partizan Belgrado e in Svizzera con il Basilea. Da non sottovalutare nemmeno la stazza fisica del giocatore: 194 centimetri per 85 chili. Il Milan dunque sta puntando forte sul giocatore, con la speranza che possa restituire solidità e sicurezza al reparto difensivo.