Mercato Milan, il giocatore rossonero è in uscita: un club di Serie A pensa a lui

C’è un altro nome che potrebbe presto dire addio al Milan: sul calciatore rossonero ci sarebbe un club club di Serie A.

Il Milan continua a lavorare costantemente in questa sessione di mercato, con l’intento di allestire una rosa competitiva e che rispecchi a pieno la filosofia di gioco di mister Paulo Fonseca. Ma oltre alle operazioni in entrata, il club rossonero ha la necessità di proseguire anche sul fronte delle uscite.

Sono molteplici gli elementi di casa Milan che non fanno parte dei piani tecnico tattico del nuovo allenatore. Tra quelli che potrebbero chiudere il proprio capitolo in rossonero nel corso di questa sessione di calciomercato, c’è anche Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Torino, reduce da una stagione in ombra, avrebbe già preparato le valigie per un eventuale trasferimento lontano da Milano.

Pobega saluta il Milan?

Nonostante il poco spazio trovato al Milan, Tommaso Pobega è riuscito a catturare su di sé gli occhi di alcuni di Serie A. Secondo l’esperto di mercato, Nicolò Schira, il centrocampista classe 1999, cresciuto nelle giovanili rossonere, sarebbe finito tra le considerazioni di mercato dell’Udinese.

La società friulana, di fatto, avrebbe chiesto informazioni sul calciatore e chissà se questo interesse possa essere coinvolto nei dialoghi tra Udinese e Milan per Lazar Samardžić. Il giocatore serbo sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del club lombardo per alzare la qualità della mediana.

Il Milan starebbe cercando di incanalare la trattativa sui binari giusti. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, il calciatore serbo avrebbe dato l’ok al suo entourage per avviare le pratiche del trasferimento in rossonero. Una volontà che sarebbe maturata nel giocatore serbo dopo i contatti avvenuti nel corso di questa settimana tra i dirigenti del Milan e gli agenti dello stesso centrocampista classe 2002.

I colloqui tra la società rossonera e l’entourage del calciatore sarebbero stati positivi. Dopo i buoni risultati ottenuti nei dialoghi imbastiti con gli agenti del calciatore, il Milan avrebbe messo in programma anche degli incontri con l’Udinese. Gli operatori di mercato della compagine rossonera dovrebbero vedersi con la società friulana settimana prossima.

Ma prima di affondare il colpo per Lazar Samardžić, il Milan deve ultimare prima un’operazione in uscita. Il club rossonero starebbe valutando l’inserimento di una contropartita per arrivare al centrocampista serbo. In questo senso, può entrare in gioco Tommaso Pobega. Il calciatore ex Torino potrebbe agevolare l’affare, traendo vantaggio anche per se stesso dato che in bianconero avrebbe sicuramente un ruolo da protagonista nella rosa.